Encuentran 8 cuerpos decapitados en una mina del sur de Ecuador

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Los cuerpos, que corresponden a siete hombres y una mujer, fueron localizados en dos fosas a unos dos metros de profundidad, indicó el coronel Pablo Inga, jefe de la policía judicial.

Las víctimas no presentaban impactos de bala, sino que se habría usado “posiblemente un machete para efectuar lesiones como desmembramiento y decapitación”, añadió Inga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos habrían ocurrido unas 48 horas antes del hallazgo de los cuerpos, indicó Inga.

La mina, ubicada en una zona de difícil acceso, no está registrada ni cuenta con los permisos necesarios para su explotación.

La policía intervino el área como parte de la investigación, mientras que las autoridades darán a conocer la identidad de las víctimas una vez que concluyan con los análisis forenses.

La minería ilegal en la región austral del país andino está vinculada a organizaciones criminales cuyos métodos de financiamiento ilícito también incluyen extorsiones, asesinatos a sueldo y otros delitos.

En 2024 fueron hallados otros ocho cuerpos calcinados y con huellas de tortura en la aledaña ciudad de Ponce Enríquez. En abril de ese mismo año, dos alcaldes —incluido el de esa ciudad minera- fueron asesinados sin que las autoridades hayan informado de avances en las investigaciones ni motivos. FUENTE: AP