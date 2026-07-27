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Empate de Lopes Cabral ante Argentina da a Cabo Verde el mejor gol del Mundial por voto público

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — Cabo Verde hizo más historia en el Mundial cuando Sidny Lopes Cabral ganó el voto del público al gol del torneo el lunes.

Lionel Messi (10), de Argentina, celebra tras el partido de semifinales de la Copa del Mundo de fútbol entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Mike Stewart)
Lionel Messi (10), de Argentina, celebra tras el partido de semifinales de la Copa del Mundo de fútbol entre Inglaterra y Argentina en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Mike Stewart) AP

El disparo con efecto de Lopes Cabral, que se coló en el ángulo superior más alejado de la portería de Argentina, fue un momento destacado en el Mundial, donde el poco conocido equipo africano tuvo un debut estelar.

Su gol empató al campeón defensor, Argentina, 2-2 en el tiempo extra de su emocionante partido de dieciseisavos de final en Miami Gardens. Cabo Verde acabaría perdiendo 3-2.

El gol de Lopes Cabral fue elegido el mejor de los 308 goles anotados en el torneo, por delante del sutil globo de Eldor Shomurodov para Uzbekistán contra Congo y del potente disparo ascendente con el que Wilson Isidor, de Haití, marcó contra Marruecos.

La FIFA elaboró una lista corta de 12 goles para la votación del público, que cerró el lunes.

La celebración de Lopes Cabral también pasó a la historia del Mundial, al zafarse de los compañeros que intentaban sujetarlo antes de trepar a la tribuna para abrazar a su novia y buscar a su madre.

“Antes del partido, le había dicho a mi mamá y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi mamá llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba justo ahí. Todos estaban ocupados atendiéndola porque se había desmayado cuando marqué”, señaló Lopes Cabral.

Cabo Verde desafió a ambos finalistas del Mundial en sus cuatro partidos, después de que una actuación sobresaliente del arquero Vozinha hizo que su equipo debutara con un empate 0-0 que sorprendió al eventual campeón, España.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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