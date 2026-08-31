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El umpire Manny González deja el Padres-Rojos tras sufrir agotamiento por calor

CINCINNATI (AP) — El umpire principal Manny González abandonó el partido del lunes entre los Padres de San Diego y los Rojos de Cincinnati después de sufrir un sobrecalentamiento.

Warren Schaeffer, izquierda, mánager de los Rockies de Colorado, reacciona con el umpire principal Manny Gonzalez, derecha, quien tomó el lugar del lesionado Ron Kulpa en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Rockies de Colorado y los Bravos de Atlanta, el sábado 29 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
Warren Schaeffer, izquierda, mánager de los Rockies de Colorado, reacciona con el umpire principal Manny Gonzalez, derecha, quien tomó el lugar del lesionado Ron Kulpa en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Rockies de Colorado y los Bravos de Atlanta, el sábado 29 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

González cayó al suelo al final de la cuarta entrada en una noche calurosa y húmeda, en la que la temperatura rondaba los 32 grados Celsius al inicio del juego. González tuvo que ser asistido por los preparadores de los Rojos por lo que el equipo indicó que fue agotamiento por calor.

Los preparadores atendieron a González durante varios minutos y sacaron un carrito al terreno, pero lo retiraron cuando González pudo incorporarse y caminar lentamente hacia el dugout.

Los Rojos informaron que González fue tratado por presión arterial elevada y deshidratación. Según el equipo, su presión arterial volvió a niveles normales y estaba descansando cómodamente.

El umpire de primera base, DJ Reyburn, pasó a colocarse detrás del plato y una cuadrilla de tres árbitros se encargó del resto del partido.

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FUENTE: AP

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