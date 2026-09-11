El Supremo Tribunal de Brasil cancela una sesión mientras se agrava la crisis política

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Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, sonríe junto al magistrado André Mendonça durante una sesión plenaria del tribunal, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Las sospechas de corrupción, sesgo político e interferencia policial se ciernen sobre varios de sus miembros, y la agitación está afectando ya a las elecciones generales de octubre.

El presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, ordenó la cancelación el jueves y convocó una nueva sesión para el martes, un día en el que la corte no suele reunirse. El pleno, formado por 10 magistrados, analizará si uno de ellos, Alexandre de Moraes, debe ser investigado por presuntos vínculos con el propietario del quebrado Banco Master, que cerró tras denuncias de fraude.

La crisis en el tribunal estalló el 1 de septiembre, cuando el juez André Mendonça, designado por Bolsonaro, desclasificó documentos de la policía federal que mostraban que el banquero Daniel Vorcaro buscó repetidamente el asesoramiento jurídico de De Moraes. La animadversión entre de Moraes y Mendonça no ha hecho más que crecer desde entonces.

De Moraes, de tendencia conservadora, fue aclamado como un héroe por simpatizantes del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, después de condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión el año pasado por un intento de golpe de Estado. Mendonça fue fiscal general con Bolsonaro antes de llegar al máximo tribunal de Brasil.

A principios de semana, De Moraes respondió y solicitó una investigación por un presunto abuso de poder de Mendonça por entrevistar al banquero sin la presencia de policías o fiscales.

Tanto Lula como su rival en las próximas elecciones —el hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro— exigen ahora investigaciones sobre los magistrados del Supremo, en línea con sus partidos.

También está en juego el liderazgo de la policía federal de Brasil, ya que decisiones contrarias del Supremo Tribunal esta semana destituyeron y luego restituyeron a su director general, también como parte del fuego cruzado entre magistrados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP