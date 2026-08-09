El receptor Tate se apoya en Ridley mientras el novato de Titans aprende ofensiva nueva

Los receptores abiertos de los Titans de Tennessee, Calvin Ridley, a la derecha, y Carnell Tate (14) conversan entre ellos después de la práctica durante el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano de la NFL el martes 4 de agosto de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV) AP

La selección número 4 del draft de la NFL de abril, procedente de Ohio State, está aprendiendo la nueva ofensiva de los Titans, tratando de adaptarse a la NFL y absorbiendo la mayor cantidad de conocimientos posible de alguien que conoce bien ambas cosas.

“Ah, trato de sacarle información a Rid cada vez que puedo, y crecí viendo a Rid en sus días en Alabama”, comentó Tate. “Rid es un receptor de élite, sus movimientos son de élite. Así que intento absorber todo lo que pueda de Rid”.

Tate es el futuro de Tennessee y, posiblemente, ya es el principal objetivo de Cam Ward, con el debut de pretemporada el jueves por la noche en San Francisco.

¿Ridley? Bueno, los Titans lo incorporaron con un llamativo contrato de agente libre en 2024, y Ridley tuvo que reestructurar ese acuerdo en marzo para seguir en el equipo después de una temporada 2025 plagada de lesiones.

De cara a su octava temporada, a los 31 años, Ridley dijo que le gusta vivir en Nashville y trabajar con un grupo joven y talentoso de receptores en Tennessee.

“Quiero divertirme y ganar algunos partidos aquí mismo”, expresó Ridley. “Aquí es donde llegué, y necesitamos tener una buena temporada ganadora antes de que me vaya”.

Ridley fue la selección global número 26 del draft de 2018 por Atlanta, pero su carrera ha sido más de promesas y potencial que de producción. El veloz receptor, al que le encanta correr rutas profundas, solo ha tenido tres temporadas de 1.000 yardas —dos más que la temporada que perdió por una suspensión relacionada con apuestas.

Desde que firmó su contrato con Tennessee para unirse a su tercer equipo, Ridley ha atrapado cuatro pases de touchdown. Jugó todos los partidos en 2024, pero las lesiones lo limitaron a siete en 2025, y una pierna rota puso fin a su temporada. Llama a Tate “un chico muy, muy especial” al que le encanta ver.

“Definitivamente escuché a muchos jóvenes decir mi nombre”, señaló Ridley. “Eso es porque antes pateaba traseros, sin duda, y todavía puedo”.

Seleccionar a Tate ayudó a los Titans a cubrir una necesidad evidente

Eso hizo que elegir a un receptor abierto con su primera selección fuera la opción obvia para Tennessee, incluso con la contratación como agente libre de Wan'Dale Robinson. Tate aporta tamaño con 1,88 metros y 87 kilos. Fue productivo en Ohio State con 121 recepciones para 1.872 yardas y 14 touchdowns, con al menos una recepción en 37 de los 39 partidos que jugó.

¿Aún mejor? Tate tiene manos pegajosas.

El seguimiento de Pro Football Focus registró que Tate no tuvo ni una sola caída en 66 pases lanzados hacia él en 2025. Solo otros cuatro receptores fueron buscados más veces sin soltar el balón. Tate dejó caer apenas cinco pases en 161 objetivos durante tres temporadas en Ohio State.

“Su radio de recepción es bastante impresionante”, manifestó el entrenador de primer año Robert Saleh.

Cam Ward, el mayor beneficiado con la llegada de Tate

Con toda la inversión en receptores abiertos, el mariscal de campo de segundo año Cam Ward debería ser el mayor beneficiado, junto con el nuevo coordinador ofensivo Brian Daboll. Tennessee ocupó el puesto 30 de la NFL al promediar unos pobres 166,1 yardas por pase la temporada pasada.

Ward lanzó para 3.169 yardas con 15 touchdowns y solo siete intercepciones. No tuvo demasiada ayuda, con novatos que sumaron 136 recepciones, la segunda mayor cifra de la NFL detrás de las 159 de Cleveland. Fue la mayor cantidad de recepciones de novatos desde que esta franquicia pasó a llamarse Titans en 1999.

Para Tate, ha sido un proceso sin parar desde el combine de la NFL hasta el draft, su llegada a Tennessee y ahora su primer campamento de entrenamiento. El novato intenta aprenderse todo el libro de jugadas, tal como lo hizo en Ohio State.

Tate exhibió sus habilidades para atrapar pases en un scrimmage el viernes por la noche en el Nissan Stadium, estirándose para una recepción a una mano de un pase de Ward. El domingo, Tate hizo que los aficionados aplaudieran al superar al esquinero Cor'Dale Flott para atrapar un pase en la esquina de la zona de anotación, y Tate clavó el balón después de su segundo touchdown de la sesión.

Ward dijo que espera ese tipo de recepciones del novato, basándose en las jugadas increíbles que ya ha visto en su trabajo con Tate.

“Tiene grandes manos, tiene un gran sentido del espacio”, afirmó Ward.

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FUENTE: AP