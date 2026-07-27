El QB de 49ers Brock Purdy se adapta al inicio del campamento sin Kyle Shanahan

Brock Purdy (13), quarterback de los 49ers de San Francisco, lanza un pase durante la práctica del equipo en el campamento de entrenamiento, el lunes 27 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Eso ha obligado a Purdy a adaptarse mientras se prepara para el quinto año con los 49ers de San Francisco, con Shanahan iniciando el campamento de entrenamiento como un observador silencioso en la práctica, en lugar de participar activamente, tras un grave accidente automovilístico que dejó al entrenador con una conmoción cerebral.

“Es nuestro hombre. Es quien dirige todas las reuniones del equipo y todo eso, y repasa el fútbol situacional, cómo se va a ver la práctica. Es nuestro líder. Ha sido raro en el sentido de no tener eso. Pero diré que creo que los entrenadores asistentes han hecho un buen trabajo al dar un paso al frente”, comentó Purdy sobre Shanahan después del entrenamiento el lunes.

Como quarterback titular, Purdy por lo general interactúa con Shanahan tanto o más que cualquier otro jugador del equipo, ya sea en reuniones o en el campo de práctica, donde el entrenador normalmente le dicta la jugada al quarterback por un walkie-talkie.

Ese papel se le ha asignado al coordinador ofensivo Klay Kubiak para iniciar el campamento este verano, mientras Shanahan se recupera de la conmoción cerebral. El entrenador de la línea ofensiva, Chris Foerster, está dirigiendo al equipo en ausencia de Shanahan con ayuda de los coordinadores Kubiak, Raheem Morris y Brant Boyer.

Purdy dijo que su contacto con Shanahan desde el accidente automovilístico del 14 de julio ha sido principalmente mensajes sobre el estado de Shanahan y un breve abrazo en el campo durante la práctica el lunes.

Shanahan volvió a salir aproximadamente a mitad de la práctica y observó junto al gerente general John Lynch durante los últimos 45 minutos. Shanahan incluso tuvo que esquivar un pase profundo desviado de Purdy dirigido a Mike Evans.

“Lo vi después y pensé: ‘Caray, casi le pego a Kyle’. Pero me molestó que no pudiéramos completar el lanzamiento. ... Atento, coach”, relató Purdy.

Purdy pudo bromear con eso el lunes, pero las emociones fueron muy distintas cuando se enteró por primera vez por medio de la esposa de Shanahan, Mandy, poco después del choque. Shanahan sufrió una conmoción cerebral, costillas rotas, la nariz fracturada y una mano fracturada en el accidente que lo envió al hospital.

Purdy dijo que al principio consultó con su compañero George Kittle para asegurarse de que la noticia fuera real y luego se enfocó en la salud de su entrenador.

“Dolió muchísimo solo leer ese mensaje de texto. Primero que nada, ¿está bien? ¿Qué sigue? ¿Cómo está y todo eso? Me comuniqué con él y me respondió. Una vez que me contestó por mensaje y todo eso, pensé: bueno, está bien. Es un momento aterrador, porque en ese instante lo único que te importa es la vida. ¿Está vivo? ¿Está bien? Pero después de escuchar a Mandy y luego lo que Kyle había dicho, pensé: bueno, Kyle está bien. Esto va a ser un proceso. No sé cómo se ve el camino de recuperación, pero va a estar bien. Eso fue lo único que me importó en ese momento. Sé que está bien, con solo verlo, hablar con él y todo eso. ... Tengo mucha fe en que se recuperará rápido”, expresó Purdy.

El novato Romello Height se lesiona en la práctica

El liniero defensivo novato Romello Height fue retirado del campo en un carrito después de sufrir calambres al final de la práctica. Atendieron a Height durante varios minutos antes de sacarlo del campo.

Otros cuatro jugadores no practicaron después de lesionarse en la primera sesión el domingo. El tackle suplente Vederian Lowe tiene un esguince alto de tobillo y se espera que se pierda una parte del campamento de entrenamiento.

El receptor Christian Kirk (distensión en la pantorrilla), el liniero defensivo novato Gracen Halton (contusión ósea en la rodilla) y el liniero defensivo Andrew Farmer (espalda) también estuvieron fuera el lunes.

El cornerback Nate Hobbs regresó a la práctica después de perderse la primera sesión el domingo.

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FUENTE: AP