El pato Merlín llega a la conferencia matutina de la presidenta de México

Christian Gomez interactúa con su pato Merlín, vestido con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, mientras asisten a la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

El pato Merlín , el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no contestó preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez.

Sentados junto al atril, con Merlín en el centro, estaban sus hijos Carlos, de 22 años, y Cristian, de 14, que “no descansa después de la escuela” y la ayuda todos los días vendiendo y cargando paquetes.

Merlín, contó, es “el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás de nosotros supervisando de que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente”.

La familia cuida con esmero su salud y alimentación —pequeños pececitos, grillos y hasta un taco de carne los domingos—.

Gómez dijo sentirse emocionada por cómo Merlín acaparó el corazón de los aficionados mundialistas. “Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”, afirmó, aunque reconoció que otros patos que tuvieron antes también fueron famosos en el centro histórico de Ciudad de México como Bruna, que llevaba tenis.

Mientras la mujer dijo que está convencida de que se han hecho virales porque el público vio en ellos a “una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento”, la presidenta tuvo que cortar las preguntas para poder avanzar en la conferencia, no sin antes intentar acariciar a Merlín y hacerse una foto con la familia.

FUENTE: AP