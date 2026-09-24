El Partido Autenticidad y Modernidad lidera los resultados electorales provisionales en Marruecos

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La ministra marroquí Fatima Ezzahra El Mansouri, alcaldesa de Marrakech, participa en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad antes de las elecciones legislativas, en Tánger, Marruecos, el 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La Agrupación Nacional de Independientes, que gobierna la nación del norte de África, sufrió importantes pérdidas, mientras que un partido islamista moderado logró un fuerte avance.

Autenticidad y Modernidad obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, la cámara baja del país, seguido por los Independientes con 66 y el Partido Istiqlal con 65. Justicia y Desarrollo, una formación islamista moderada que sacó apenas 13 representantes en 2021, se disparó hasta los 54.

Autenticidad y Modernidad e Istiqlal formaban parte de la mayoría parlamentaria que formó el gobierno saliente encabezado por los Independientes. Fundado en 2008 por un hombre cercano a la Casa Real, el partido se erigió como una importante fuerza política, considerada un contrapeso a Justicia y Desarrollo, que anteriormente había liderado el gobierno durante una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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