americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Partido Autenticidad y Modernidad lidera los resultados electorales provisionales en Marruecos

CASABLANCA, Marruecos (AP) — El Partido Autenticidad y Modernidad de Marruecos obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones parlamentarias del país, según los resultados provisionales anunciados a primera hora del jueves por el Ministerio del Interior.

La ministra marroquí Fatima Ezzahra El Mansouri, alcaldesa de Marrakech, participa en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad antes de las elecciones legislativas, en Tánger, Marruecos, el 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
La ministra marroquí Fatima Ezzahra El Mansouri, alcaldesa de Marrakech, participa en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad antes de las elecciones legislativas, en Tánger, Marruecos, el 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La Agrupación Nacional de Independientes, que gobierna la nación del norte de África, sufrió importantes pérdidas, mientras que un partido islamista moderado logró un fuerte avance.

Autenticidad y Modernidad obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, la cámara baja del país, seguido por los Independientes con 66 y el Partido Istiqlal con 65. Justicia y Desarrollo, una formación islamista moderada que sacó apenas 13 representantes en 2021, se disparó hasta los 54.

Autenticidad y Modernidad e Istiqlal formaban parte de la mayoría parlamentaria que formó el gobierno saliente encabezado por los Independientes. Fundado en 2008 por un hombre cercano a la Casa Real, el partido se erigió como una importante fuerza política, considerada un contrapeso a Justicia y Desarrollo, que anteriormente había liderado el gobierno durante una década.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter