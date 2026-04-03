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El papa León XIV retoma la tradición de cargar la cruz durante toda la procesión del Viernes Santo

ROMA (AP) — El papa León XIV cargará personalmente la cruz de madera a través de las 14 estaciones del Vía Crucis en el Coliseo de Roma, en su primer Viernes Santo como pontífice, lo que marcará la primera vez en décadas que un papa lleva la cruz en cada estación.

El papa León XIV se prostra en la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV se prostra en la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP
El papa León XIV lleva una cruz de madera ligera de 1,5 metros (5 pies) de longitud durante el vía crucis --la procesión del Viernes Santo-- en el Coliseo de Roma, el viernes 3 de abril de 2026, que recrea simbólicamente los pasos de Jesucristo hasta su crucifixión en el Calvario de Jerusalén. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV lleva una cruz de madera ligera de 1,5 metros (5 pies) de longitud durante el vía crucis --la procesión del Viernes Santo-- en el Coliseo de Roma, el viernes 3 de abril de 2026, que recrea simbólicamente los pasos de Jesucristo hasta su crucifixión en el Calvario de Jerusalén. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

“Creo que será un signo importante por lo que representa el papa: un líder espiritual hoy en el mundo, esta voz que dice que Cristo aún sufre. Y yo llevo también todos estos sufrimientos en mis oraciones”, dijo León a los periodistas esta semana, fuera del retiro papal en Castel Gandolfo.

Juan Pablo II llevó la cruz durante toda la procesión desde su primer Viernes Santo como pontífice en 1979 hasta su cirugía de cadera en 1995, cuando la llevó solo durante una parte del recorrido, según reportes de la AP de la época.

Durante los dos primeros años de su pontificado, Benedicto XVI cargó la cruz en la primera estación dentro del Coliseo y luego siguió a otros portadores en la procesión, que termina en una plataforma en el monte Palatino.

El papa Francisco nunca llevó la cruz, pero participó en la procesión hasta que su salud empeoró. Murió tras una larga enfermedad el año pasado el Lunes de Pascua, que cayó el 21 de abril.

El papa Juan Pablo II tenía apenas 58 años cuando se convirtió en papa, y era conocido como excursionista y amante de las actividades al aire libre. Sus dos sucesores tenían cerca de 70 años cuando comenzaron sus pontificados, y a Francisco le faltaba parte de un pulmón debido a una infección que sufrió cuando era joven.

A los 70 años, León está en buena forma física y es un entusiasta del tenis y la natación. Antes de convertirse en papa, entrenaba con regularidad en un gimnasio cerca del Vaticano, con un plan propio de un hombre de poco más de 50 años, según su exentrenador.

Se espera que se reúnan multitudes fuera del Coliseo para el Vía Crucis, que conmemora las últimas horas de la vida de Jesús, desde su condena a muerte y el momento en que toma la cruz hasta su crucifixión, muerte y sepultura. La procesión termina fuera del Coliseo, en lo alto del Monte Palatino.

Las meditaciones, que se leen en voz alta en cada estación, fueron compuestas por el reverendo Francesco Patton, quien fue custodio (o guardián) de Tierra Santa entre 2016 y 2025 y tenía, entre otras tareas, la responsabilidad de cuidar los lugares sagrados.

“El Vía Crucis no está pensado para quienes llevan una vida de piedad inmaculada o de recogimiento abstracto”, escribió Patton en su introducción. “En cambio, es el ejercicio de quien sabe que la fe, la esperanza y la caridad deben encarnarse en el mundo real”.

El pontífice presidirá los ritos de la Vigilia Pascual en la Plaza de San Pedro el Sábado Santo y guiará a los católicos romanos en la celebración más gozosa del cristianismo, que conmemora la resurrección de Cristo.

El papa celebrará una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro el Domingo de Pascua antes de pronunciar su mensaje pascual y ofrecer la tradicional bendición “Urbi et Orbi” a la ciudad (de Roma) y al mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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