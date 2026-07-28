El nuevo primer ministro de Irak visita Turquía para hablar de oleoducto y seguridad

El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi habla en la Cumbre Empresarial de Irak de EEUU en la Cámara de Comercio de EEUU, el 17 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) AP

Las reuniones de Al-Zaidi con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros funcionarios también se centrarán en seguridad, comercio, energía, transporte y gestión del agua, indicaron funcionarios turcos. La oficina del primer ministro iraquí señaló que debatirán “proyectos conjuntos de infraestructura de una manera que sirva a los intereses de los dos países vecinos”.

Al-Zaidi, que surgió como candidato de consenso en Irak tras meses de estancamiento sobre el cargo de primer ministro después de las elecciones parlamentarias del año pasado, visita Ankara tras viajes a Washington y Teherán.

Después de las conversaciones de Al-Zaidi con el presidente Donald Trump a principios de este mes, empresas de Estados Unidos firmaron aproximadamente 60.000 millones de dólares en acuerdos y asociaciones con Bagdad incluidos convenios destinados a crear rutas alternativas para sacar el petróleo del golfo Pérsico.

Uno de los proyectos que se estudian es un oleoducto que conectaría Basora, en el sur de Irak, con Haditha, en el oeste del país, y desde allí con el puerto de Ceyhan, en Turquía, y el puerto de Baniyas, en la costa de Siria.

La visita se produce mientras Turquía participa en conversaciones para poner fin a un conflicto de décadas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) cuyos combatientes tienen su base en gran medida en el norte de Irak. El año pasado, el grupo miliciano anunció que depondría las armas y se disolvería como parte de los esfuerzos.

Está previsto que Turquía promulgue legislación para ayudar a impulsar el esfuerzo de paz, que se espera incluya una amnistía limitada que podría permitir el regreso a Turquía de algunos milicianos.

El PKK ha librado una insurgencia armada desde 1984, que ha cobrado decenas de miles de vidas. Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea lo designan como organización terrorista.

El primer ministro iraquí también visitará Arabia Saudí

Se espera que al-Zaidi viaje a Arabia Saudí el jueves, en un momento de tensiones elevadas después de que el reino alegó que milicias iraquíes respaldadas por Irán lanzaron ataques con drones contra su territorio.

Al-Zaidi se ha comprometido a desarmar a los grupos armados no estatales en Irak antes de finales de septiembre, un plazo que probablemente sea difícil de cumplir, en particular porque algunas de las milicias más poderosas han dicho que no entregarán sus armas.

El lunes, el premier ordenó a las agencias de seguridad que investiguen los presuntos ataques con drones contra Arabia Saudí, informó el ejército iraquí en un comunicado, y añadió que Irak está comprometido con “evitar que el territorio iraquí sea utilizado como ruta o punto de lanzamiento de cualquier ataque dirigido contra países hermanos o amigos”.

Las milicias han negado cualquier papel en el ataque. La Resistencia Islámica en Irak, un grupo paraguas de organizaciones armadas respaldadas por Irán, calificó en un comunicado las acusaciones saudíes de “fabricaciones” y de “un intento de justificar su incapacidad para responder a los dolorosos ataques yemeníes que han golpeado el corazón de su infraestructura”, dando a entender que los ataques fueron llevados a cabo por los rebeldes hutíes yemeníes, respaldados por Irán.

Las milicias añadieron que “cualquier acción saudí insensata será respondida con dureza y los dejará mordiéndose los dedos de arrepentimiento”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP