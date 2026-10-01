El novato Jalon Daniels será el primero de su clase en ser titular con Buccaneers

Los quarterbacks de los Buccaneers de Tampa Bay Baker Mayfield y Jalon Daniels en el campo en el calentamiento antes del encuentro ante los Bengals de Cincinnati el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

El novato que llegó a la NFL fuera del draft será el primero de su clase en ser titular en un partido.

Los Buccaneers de Tampa Bay, que no han ganado (0-3), recurrirán a Daniels para el encuentro ante Green Bay después de que Baker Mayfield se dislocó el pulgar derecho la semana pasada.

“He seguido diciendo que es un sueño hecho realidad incluso poder jugar para una organización de la NFL”, manifestó Daniels el miércoles. “Poder salir ahí y tener mi primera titularidad en mi carrera en la NFL lo significa todo”.

“Quiero decir, fue todo un viaje. Cuando llegó enero, como que supe que iba a tener un proceso largo, largo. Todos los que son mayores que tú (te dicen) cuando estás pasando por el proceso del combine, el proceso del pro day, el proceso del draft, que necesitas hacer todo lo que puedas para mantenerte concentrado porque no sabes dónde vas a terminar en los próximos meses”, añadió Daniels. “Así que, para mí, sin tener idea de dónde estaría, como que pensé: ‘Cualquier organización, cualquier equipo que me dé esa oportunidad, voy a salir ahí e intentar demostrarles a esos tipos que tenían razón’”.

Los Buccaneers firmaron a Daniels para competir por el puesto de número 3 detrás de Mayfield y del veterano Jake Browning, quien tuvo éxito como reemplazo de Joe Burrow en Cincinnati. Pero Daniels superó a Browning en el campamento de entrenamiento y se ganó el puesto de suplente.

Ahora, lo lanzan a una situación complicada. Los Buccaneers comenzaron la temporada con grandes expectativas. Están desesperados por una victoria después de arrancar 0-3 por primera vez desde 2014. Solo los Chargers de 1992 remontaron un inicio de 0-4 para llegar a los playoffs, así que esta semana hay mucha urgencia.

“Creo que una cosa que aprendí en la universidad fue que no puedes ser el termómetro, tienes que ser el termostato. Tienes que ser alguien que entra y es capaz de fijar la temperatura del cuarto, no medir el ambiente e intentar mezclarse con él”, dijo Daniels. “Si un equipo está bajo, tengo que ser capaz de levantarlo para asegurarme de que estemos parejos. Si estamos arriba, entonces tengo que ser capaz de bajar para asegurarme de que estemos parejos. Trato de ser lo más equilibrado posible. Creo que poder salir ahí y tener esa sensación de equilibrio, el equipo a tu alrededor lo siente”.

La movilidad de Daniels es un punto a favor, especialmente al jugar detrás de una línea ofensiva que ha tenido problemas esta temporada. A Mayfield lo capturaron seis veces la semana pasada y un máximo de la liga de 13 veces en las primeras tres semanas.

“Quiero decir, puede quedarse en el bolsillo y puede hacer cosas que no están dibujadas, o de lo contrario no estaría aquí en primer lugar. El hecho de que pueda hacer algunas cosas fuera del bolsillo, improvisadas, cuando es necesario, es solo un extra. Su inteligencia y su juego desde el bolsillo es lo que lo metió en el equipo”, señaló el entrenador Todd Bowles.

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FUENTE: AP