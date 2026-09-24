El huracán Polo deja lluvias en la costa de México mientras Nolo se acerca a Hawai

Esta imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra el huracán Odalys en el océano Pacífico, el 23 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP) AP

Se espera que Polo mantenga la intensidad de categoría 5 mientras bordea la costa de México los próximos días. Las intensas precipitaciones y los fuertes vientos ya han empezado a azotar la costa, con olas estrellándose contra unas playas normalmente inmaculadas.

Aunque se prevé que el vórtice del meteoro y sus vientos más intensos permanezcan en el mar, las lluvias torrenciales podrían provocar inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida de la población, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami.

Más al oeste en el Pacífico, la tormenta tropical Nolo se arremolinaba a unos 475 kilómetros (295 millas) al sur de South Point, Hawai. Se espera que se convierta en huracán el jueves por la noche y que se acerque a la Isla Grande ya el viernes. Se emitió una alerta por huracán para el condado de Hawai.

La oficina del gobernador, Josh Green, dijo que las escuelas públicas y las oficinas estatales y del condado en Isla Grande cerrarán el jueves y el viernes, mientras que en condado de Maui será solo el viernes ante la amenaza de fuertes lluvias, vientos e inundaciones. Los meteorólogos dicen que la tormenta podría dejar hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia.

Concepción López Villegas se afanaba en reforzar su restaurante junto al mar en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, ante la previsión de lluvias intensas. El fuerte oleaje golpeaba ya algunas playas y López Villegas comentó que temía que la tormenta pudiera destruir el pequeño negocio que tardó décadas en construir.

El estado de Guerrero corría un riesgo especial de sufrir inundaciones y deslaves, según el NHC.

Polo se encontraba a unos 209 kms (130 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo a primera hora del jueves y avanzaba en dirección noroeste a 11 km/h (7 mph). Se espera que vire hacia el oeste-noroeste más tarde en el día, lo que lo llevaría mar adentro, antes de girar hacia el noroeste el sábado.

El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 257 km/h (160 mph) y se espera que continúe siendo un huracán mayor los próximos días. Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 65 kms (40 millas) desde su ojo y los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban hasta 185 kms (115 millas) de distancia.

La región más amenazada por Polo es rural y montañosa, salpicada por algunos pequeños pueblos turísticos y puertos. Gran parte de la zona está marcada por la pobreza y los residentes se quejan habitualmente de que las autoridades los abandonan para que se las arreglen solos durante los desastres naturales.

El gobierno de México ha pedido evacuar algunas zonas y habilitó refugios para los afectados. Miles de efectivos militares y personal de la Cruz Roja se han desplegado en la región como medida preventiva.

Otro huracán podría azotar Hawai el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta tropical Nolo probablemente ganará fuerza antes de acercarse a la Isla Grande el viernes o el sábado.

Podría convertirse en un huracán mayor, dijo John Bravender, meteorólogo de coordinación de alertas del servicio meteorológico, durante una conferencia de prensa el miércoles.

Aunque se esperan vientos fuertes, Bravender explicó que la principal preocupación es la posibilidad de inundaciones repentinas. Podrían caer entre 50 y 76 centímetros (de 20 a 30 pulgadas) de lluvia hasta el sábado en las zonas del sureste de la Isla Grande, la misma región golpeada con fuerza en agosto por el huracán Lala, agregó.

“Por sí solo podría causar inundaciones catastróficas, pero cuando lo sumas a suelos en los que ha llovido intermitentemente durante los últimos dos meses… esa lluvia podría causar aún más daños”, manifestó Bravender.

Instó a todas las islas del archipiélago a prepararse por si cambia la trayectoria de la tormenta.

“Deben actuar ahora. Hoy es realmente el último día seco que tienen para prepararse”, indicó.

El alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda, dijo a los residentes en un video publicado en redes sociales que deberían empezar a prepararse ya para la tormenta. Los instó a preparar un kit de emergencia con comida, agua y medicamentos, podar la vegetación y despejar los desagües.

“Esta es una situación muy grave", comentó. "Creemos que la lluvia va a llegar. Ya está llegando”.

El gobernador emitió una declaración de emergencia el martes y se ha movilizado a más de 230 miembros de la Guardia Nacional de Hawai, reportó el mayor general Stephen Logan, ayudante general del Departamento de Defensa del estado.

La cooperativa eléctrica de Kauai instó a los residentes a prepararse para “la posibilidad de cortes de energía prolongados” y a almacenar alimentos no perecederos y agua potable.

Más de 100 hogares en Kauai siguen sin electricidad debido al huracán Lowell, que pasó al oeste de la isla el 7 de septiembre.

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, indicó que sus equipos regresarán a las zonas en riesgo para prepararse de cara a la próxima tormenta.

Odalys y Fay no suponen una amenaza

La tormenta tropical Fay se volvió a formar en la madrugada del jueves en el Atlántico norte con vientos máximos sostenidos que rondaban los 65 km/h (40 mph), indicó el NHC. Se encontraba a 1.505 kms (935 millas) al oeste-suroeste del archipiélago portugués de Azores y avanzaba hacia el oeste-suroeste a 15 km/h (9 mph).

En el Pacífico, el huracán Odalys tenía vientos de 137 km/h (85 mph) y estaba a unos 1.940 kilómetros (1.200 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México.

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Aoun informó desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Desiree Brooks en Atlanta y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP