El guardia de Saints Dillon Radunz se rompió ligamentos y Cam Jordan tiene lesión de isquiotibiales

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ARCHIVO - Dillon Radunz (77), liniero ofensivo de los Saints de Nueva Orleans, se prepara para caminar rumbo al campo de juego previo a un partido contra los Dolphins de Miami, el 30 de noviembre de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) AP

Radunz, de 28 años, abandonó el entrenamiento el sábado con lo que desde entonces se ha diagnosticado como una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que normalmente requiere una cirugía reconstructiva que pone fin a la temporada.

Radunz se disponía a afrontar su sexta temporada en la NFL desde que los Titans de Tennessee lo seleccionaron en la segunda ronda del draft en 2021.

Fue titular en 10 partidos con los Saints la temporada pasada, tras lo cual Nueva Orleans lo firmó con una extensión de dos años.

Radunz se ha roto ahora el ligamento cruzado anterior dos veces, la primera cerca del final de la temporada 2022 con los Titans.

Moore indicó que la lesión en el tendón de la corva de Jordan ocurrió durante el entrenamiento del jueves pasado.

Los Saints tuvieron libre el viernes y Jordan fue excusado del entrenamiento del sábado para asistir a la ceremonia de exaltación de su excompañero Drew Brees al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP