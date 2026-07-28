El grand slam de Ceddanne Rafaela impulsa a los Medias Rojas sobre los Atléticos 4-2

Connor Wong pegó un doble abriendo la sexta para el primer hit ante el abridor novato de los Atléticos, Jack Perkins (2-6), quien fue retirado del juego tras otorgar base por bolas a Willson Contreras con dos outs. El venezolano José Suárez dio boleto a su compatriota Wilyer Abreu para llenar las bases, preparando el escenario para el 11mo jonrón de Rafaela y una ventaja de 4-1.
Curtis Mead se ponchó mirando en su primer turno en su debut con Boston y luego salió del juego después de ser golpeado en la muñeca por un lanzamiento en su segundo turno. Los Medias Rojas adquirieron a Mead de los Nacionales de Washington el sábado por la noche a cambio del lanzador novato Connelly Early.
Tyler Soderstrom extendió su racha de imparables a 10 juegos cuando conectó su 17mo jonrón para darle a los Atléticos una ventaja de 1-0, dos bateadores después de iniciada la parte baja de la primera ante Payton Tolle. Jonah Heim conectó jonrón por 10ma vez para recortar la diferencia a 4-2 en la sexta.
Tolle (6-6) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a siete y dio una base por bolas para ayudar a los Medias Rojas, en racha (55-50), a ganar por 18va vez en 20 juegos.
Los A's han perdido tres seguidos y 24 de 30.
Aroldis Chapman permitió un sencillo abriendo la novena a Colby Thomas, y el bateador emergente Nick Kurtz llegó a base por un error de fildeo con un out en la segunda base cometido por Anthony Seigler. El cubano Chapman ponchó a Henry Bolte y a Alika Williams para lograr su 25to salvamento en 27 oportunidades.
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