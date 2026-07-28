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El grand slam de Ceddanne Rafaela impulsa a los Medias Rojas sobre los Atléticos 4-2

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Ceddanne Rafaela disparó su primer grand slam en las Grandes Ligas y los Medias Rojas de Boston vencieron 4-2 a los Atléticos, después de mantenerse sin hit hasta cinco entradas el lunes por la noche.

Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, observa su grand slam durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el lunes 27 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, observa su grand slam durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el lunes 27 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Connor Wong pegó un doble abriendo la sexta para el primer hit ante el abridor novato de los Atléticos, Jack Perkins (2-6), quien fue retirado del juego tras otorgar base por bolas a Willson Contreras con dos outs. El venezolano José Suárez dio boleto a su compatriota Wilyer Abreu para llenar las bases, preparando el escenario para el 11mo jonrón de Rafaela y una ventaja de 4-1.

Curtis Mead se ponchó mirando en su primer turno en su debut con Boston y luego salió del juego después de ser golpeado en la muñeca por un lanzamiento en su segundo turno. Los Medias Rojas adquirieron a Mead de los Nacionales de Washington el sábado por la noche a cambio del lanzador novato Connelly Early.

Tyler Soderstrom extendió su racha de imparables a 10 juegos cuando conectó su 17mo jonrón para darle a los Atléticos una ventaja de 1-0, dos bateadores después de iniciada la parte baja de la primera ante Payton Tolle. Jonah Heim conectó jonrón por 10ma vez para recortar la diferencia a 4-2 en la sexta.

Tolle (6-6) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a siete y dio una base por bolas para ayudar a los Medias Rojas, en racha (55-50), a ganar por 18va vez en 20 juegos.

Los A's han perdido tres seguidos y 24 de 30.

Aroldis Chapman permitió un sencillo abriendo la novena a Colby Thomas, y el bateador emergente Nick Kurtz llegó a base por un error de fildeo con un out en la segunda base cometido por Anthony Seigler. El cubano Chapman ponchó a Henry Bolte y a Alika Williams para lograr su 25to salvamento en 27 oportunidades.

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