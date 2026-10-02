El gran inicio de Raiders les daría inusitado apoyo en su estadio ante Chiefs

Maxx Crosby, defensive end de los Raiders de Las Vegas, festeja una jugada defensiva en el duelo ante los Chargers de Los Ángeles, el domingo 20 de septiembre de 2026 (AP Foto/Katie Chin) AP

El recinto se suele teñir de rojo cada año, cuando los Chiefs de Kansas City visitan Las Vegas y, en el mejor de los casos, se siente como un partido en sede neutral para los Raiders. El apodo fue especialmente acertado en febrero de 2024, cuando los Chiefs ocuparon el vestuario de Las Vegas para el Super Bowl y practicaron en las instalaciones de los Raiders.

Pero todo podría ser diferente el domingo, cuando los dos equipos con marca de 3-0 se enfrenten, dado el sólido e inesperado inicio de temporada de Las Vegas.

“Sabemos que los aficionados de los Chiefs viajan mucho”, comentó el estelar cazamariscales de los Raiders, Maxx Crosby. “Tenemos que ganarnos tener a toda la afición plateada y negra. Hemos ganado tres partidos, pero nos queda mucho trabajo por hacer”.

Crosby recordó que los aficionados de los Raiders ya se han hecho escuchar esta temporada durante partidos ante los Chargers de Los Ángeles y Nueva Orleáns. El debut de la temporada contra Miami estuvo entre los encuentros más ruidosos que se han vivido dentro del Allegiant en un partido de los Raiders.

Así que es posible que éste no sea un partido típico contra los Chiefs, en el que resulta difícil distinguir cuál es el equipo local.

El revendedor de boletos Vivid Seats pronosticó que el 64% del público apoyará a Las Vegas. StubHub informó, con base en códigos postales, que las ventas parecen estar yendo a aficionados de los Raiders por una proporción de 4 a 1, aunque los seguidores de los Chiefs de zonas cercanas también podrían ser responsables de una parte considerable.

Los Chiefs vencieron a Las Vegas en los primeros cinco enfrentamientos en el Allegiant antes de perder al cierre de la temporada pasada por 14-12, cuando ambos equipos utilizaron a muchos suplentes.

La situación es distinta este fin de semana. Los Raiders, que tienen apenas una temporada ganadora desde que se mudaron de Oakland, California, esperan demostrar que su buen arranque no es una casualidad.

Kansas City busca recuperar el título del Oeste de la Conferencia Americana después de perderlo la temporada pasada, lo que puso fin a su dominio de nueve años en la división.

“Me encanta que los aficionados de los Chiefs viajen”, expresó el quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes. “Siempre es genial ver rojo en las gradas y escuchar ‘casa de los Chiefs’ al final del himno nacional. No me sorprendería si es un ambiente muy hostil, como en los días de los Raiders de Oakland. Están jugando un gran fútbol americano; se ve en el video. Ese récord de 3-0 es real”.

Otros partidos

La semana 4 de la NFL comenzó el jueves con la victoria de los Browns de Cleveland por 27-24 sobre los Steelers de Pittsburgh, con un gol de campo de Andre Szmyt a 10 segundos del final.

El domingo, los 49ers de San Francisco buscarán conservar su condición invicta al recibir a los Broncos de Denver (2-1). San Francisco lidera la liga en yardas por jugada, mientras que Denver ostenta una de las mejores defensivas de la liga, bajo la coordinación de Vance Joseph.

En un duelo entre equipos con foja de 2-1, Joe Burrow buscará seguir dominando a Trevor Lawrence, como lo ha hecho en sus tres partidos anteriores. Los Bengals de Cincinnati reciben a los Jaguars de Jacksonville.

La actividad dominical se completa con los encuentros Indianápolis-Washington, Dallas-Houston, Nueva York (Jets)-Chicago, Nueva Inglaterra-Buffalo, Arizona-Nueva York (Giants), Tennessee-Baltimore, Los Ángeles (Rams)-Filadelfia, Greeb Bay-Tampa Bay, Miami-Minnesota, Los Ángeles (Chargers)-Seattle y Detroit-Carolina.

El lunes por la noche, Atlanta visita a Nueva Orleáns.

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FUENTE: AP