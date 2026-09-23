El Departamento de Estado ordena decir "superinteligencia" y no "inteligencia artificial"

El presidente Donald Trump habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

“Tras las declaraciones del presidente en la AG hoy, por favor cambien todas las referencias de ‘Inteligencia Artificial’ a ‘Superinteligencia’ en nuestros documentos y posturas. En adelante usaremos ‘SI’ en todas las intervenciones, posturas y materiales de prensa”, escribió en un correo electrónico enviado a empleados el martes Michael Drager, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales en el Departamento de Estado.

Esa oficina está a cargo de las misiones diplomáticas de Estados Unidos ante todas las agencias de la ONU y organismos multilaterales en todo el mundo. The Associated Press obtuvo el correo electrónico, titulado “Cambio de nomenclatura de IA a SI”, el miércoles. No quedó claro de inmediato si otras oficinas del Departamento de Estado hicieron lo mismo o lo harán.

Trump afirmó el martes ante la Asamblea General de la ONU que cambiaría “oficialmente” el nombre de la IA, al sostener que el nombre actual hace que la tecnología parezca “falsa” y que, a partir de ese momento, los documentos del gobierno de Estados Unidos usarían “superinteligencia”.

“El uso de la palabra artificial hace que la inteligencia sea falsa, hace que suene falsa y no es falsa. En realidad es asombrosa”, agregó el mandatario.

Añadió que “a partir de ahora”, los documentos del gobierno de Estados Unidos “se cambiarán para usar el término mucho más preciso super en lugar de artificial. Así que es superinteligencia”.

El correo electrónico de Drager se envió poco después del discurso de Trump, pero el miércoles no estaba claro si se habían enviado órdenes similares en otras agencias. Una orden de ese tipo probablemente implicaría ajustar el nombre de la “Fuerza de IA” que Trump anunció este fin de semana a “Fuerza de SI”.

Representantes de Estados Unidos utilizaron el término SI el miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre IA, en la que ejecutivos tecnológicos instaron al órgano más poderoso de las Naciones Unidas a poner freno a la tecnología en desarrollo.

El rápido ascenso de la IA ha provocado advertencias alarmantes de jefes de empresas tecnológicas, legisladores y otras personas sobre que la tecnología está superando la capacidad humana para controlarla, además de llamados a establecer salvaguardas globales.

Trump ha rechazado los esfuerzos por desacelerar la carrera de desarrollo de la IA mediante una mayor supervisión gubernamental, al afirmar que no quiere obstaculizar a la industria y que Estados Unidos necesita asegurar una ventaja sobre China.

El presidente afirmó el lunes en redes sociales que Estados Unidos va por delante de China en IA y que “no iba a sofocar el Crecimiento, de algo que será más grande que la Revolución Industrial, o que el propio Internet”.

Se espera que la IA sea un tema clave en el encuentro de Trump con el líder chino Xi Jinping en la visita a Washington que comenzó el miércoles.

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Los periodistas de The Associated Press Josh Boak en Washington y Farnoush Amiri y Seth Borenstein en la ONU contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP