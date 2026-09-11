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El delantero de Ghana Iñaki Williams se retira de la selección

BILBAO, España (AP) — El delantero de Ghana Iñaki Williams anunció el viernes que se retira de la selección.

ARCHIVO - Foto del 23 de junio del 2026, el ganés Iñaki Williams en el encuentro del Grupo L de la Copa Mundial ante Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de junio del 2026, el ganés Iñaki Williams en el encuentro del Grupo L de la Copa Mundial ante Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo) AP

“Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que lo di todo cada vez que me puse esta camiseta”, indicó Williams, de 32 años, en Instagram. “Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho”.

Williams nació y se crio en España, pero disputó 28 partidos internacionales con Ghana y marcó dos goles. Antes de eso, jugó una vez con la selección absoluta de España y 17 con el equipo Sub-21 de España. Su hermano Nico Williams juega para España.

Williams disputó el Mundial de este año con Ghana, y el equipo quedó eliminado en la ronda de 32. También jugó en el torneo de 2022 en Qatar.

Williams juega en el club español Athletic Bilbao, donde se formó en la cantera del club.

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FUENTE: AP

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