americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El brote de ébola en Congo supera las 4.000 muertes mientras autoridades luchan por contenerlo

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en República Democrática de Congo se ha cobrado ya la vida de más de 4.000 personas, dijeron las autoridades, que luchan por contener la propagación del virus.

Un trabajador sanitario, vestido con un equipo de protección, es desinfectado por un compañero en el interior de un centro de tratamiento para pacientes con ébola, en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática de Congo, el 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
Un trabajador sanitario, vestido con un equipo de protección, es desinfectado por un compañero en el interior de un centro de tratamiento para pacientes con ébola, en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática de Congo, el 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

El Ministerio de Salud hizo públicas las últimas cifras el viernes. Según su conteo, fallecieron 4.018 personas de entre los 8.300 casos confirmados, lo que representa casi la mitad de los positivos en lo que se ha convertido en el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia.

El país africano anunció el 15 de mayo un brote causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no se conoce tratamiento ni vacuna.

La Organización Mundial de la Salud ha dado recientemente la voz de alarma por la rápida expansión geográfica del virus hacia nuevas zonas sanitarias, lo que pone al límite unos recursos ya escasos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron en su última conferencia de prensa que el número de casos confirmados está disminuyendo, pero eso podría atribuirse a la inseguridad y a las dificultades para lograr que las comunidades cooperen en algunos de los focos.

A principios de semana, un político congoleño fue atacado y golpeado hasta la muerte por defender las medidas gubernamentales para atajar la enfermedad, lo que pone de relieve las tensiones que han puesto a prueba tanto a la comunidad sanitaria como a los recursos locales.

La desconfianza generalizada hacia los sanitarios y las autoridades ha obstaculizado los esfuerzos para frenar el 17mo brote de ébola en esta nación de África Central.

Las autoridades pusieron en marcha el mes pasado una campaña centrada en las aldeas, pero esos esfuerzos se topan con las creencias de algunos residentes, que rechazan el ébola por considerarlo un engaño. También existe una profunda desconfianza hacia el gobierno por cuestiones que van desde cómo ha gestionado brotes anteriores hasta una corrupción crónica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: No somos criminales, queremos que Cuba sea libre

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: "No somos criminales, queremos que Cuba sea libre"

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Policías miran a una escuela dañada por un ataque ruso de dron en Kiev, Ucrania, el jueves 1 de jueves de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

Una tienda busca personal en Schaumburg, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de desempleo en EEUU en su nivel más bajo desde mediados de julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter