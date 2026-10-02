El brote de ébola en Congo supera las 4.000 muertes mientras autoridades luchan por contenerlo

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Un trabajador sanitario, vestido con un equipo de protección, es desinfectado por un compañero en el interior de un centro de tratamiento para pacientes con ébola, en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática de Congo, el 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

El Ministerio de Salud hizo públicas las últimas cifras el viernes. Según su conteo, fallecieron 4.018 personas de entre los 8.300 casos confirmados, lo que representa casi la mitad de los positivos en lo que se ha convertido en el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia.

El país africano anunció el 15 de mayo un brote causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no se conoce tratamiento ni vacuna.

La Organización Mundial de la Salud ha dado recientemente la voz de alarma por la rápida expansión geográfica del virus hacia nuevas zonas sanitarias, lo que pone al límite unos recursos ya escasos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron en su última conferencia de prensa que el número de casos confirmados está disminuyendo, pero eso podría atribuirse a la inseguridad y a las dificultades para lograr que las comunidades cooperen en algunos de los focos.

A principios de semana, un político congoleño fue atacado y golpeado hasta la muerte por defender las medidas gubernamentales para atajar la enfermedad, lo que pone de relieve las tensiones que han puesto a prueba tanto a la comunidad sanitaria como a los recursos locales.

La desconfianza generalizada hacia los sanitarios y las autoridades ha obstaculizado los esfuerzos para frenar el 17mo brote de ébola en esta nación de África Central.

Las autoridades pusieron en marcha el mes pasado una campaña centrada en las aldeas, pero esos esfuerzos se topan con las creencias de algunos residentes, que rechazan el ébola por considerarlo un engaño. También existe una profunda desconfianza hacia el gobierno por cuestiones que van desde cómo ha gestionado brotes anteriores hasta una corrupción crónica. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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