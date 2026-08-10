El bloqueo de un vuelo iraní a Yemen desencadenó la nueva escalada hutí con Arabia Saudí

ARCHIVO - Esta imagen tomada de un video emitido por Al-Masirah TV, un canal de noticias controlado por los hutíes, muestra una explosión en el complejo del Aeropuerto Internacional de Saná durante lo que los hutíes con apoyo iraní describieron como varios bombardeos saudíes en Saná, Yemen, el 13 de julio de 2026. (Al-Masirah TV via AP, Archivo) AP

“Yemen enfrenta hoy un mayor riesgo de que se reanude un conflicto a gran escala que en cualquier momento desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022”, advirtió el enviado de la ONU, Hans Grundberg.

La escalada, afirmó, corre el riesgo de “poner en peligro los logros de la tregua de 2022... al tiempo que arrastra al país a una confrontación regional más amplia, con consecuencias devastadoras para su población”.

Grundberg señaló que ha sostenido conversaciones intensivas con las partes yemeníes y con gobiernos regionales para evitar una mayor escalada.

Los ataques de represalia comenzaron el 13 de julio con un bombardeo saudí que alcanzó la pista del aeropuerto de la capital yemení, Saná, e impidió el aterrizaje de un vuelo iraní que transportaba a una delegación hutí de alto rango.

Operar un vuelo sin autorización previa de la coalición liderada por Arabia Saudí —un requisito vinculado a la guerra desde hace una década— fue un intento de los hutíes de imponer una nueva realidad sobre el terreno, desafiando el control de la coalición sobre el espacio aéreo yemení.

Los rebeldes, aparentemente envalentonados por las repercusiones de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, buscaron obtener concesiones políticas y económicas de Arabia Saudí e insistieron en levantar el bloqueo saudí sobre los territorios que controlan en Yemen.

Rechazaron una oferta del gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí para facilitar el viaje de la delegación hutí a Saná en una aerolínea no iraní, según funcionarios del gobierno y de los hutíes que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones.

Los hutíes siguieron adelante con el vuelo operado por Mahan Air, una aerolínea privada iraní sancionada por Estados Unidos, lo que provocó el ataque liderado por Arabia Saudí que inutilizó el aeropuerto de Saná.

La coalición liderada por Arabia Saudí finalmente permitió que el vuelo aterrizara en la ciudad de Hodeida, controlada por los hutíes, como parte de un esfuerzo encabezado por Omán para evitar una escalada, indicó un funcionario del golfo Pérsico, que pidió el anonimato para hablar del asunto.

Yasmeen al-Eryani, analista del Sana’a Center for Strategic Studies, sostuvo que la saga del vuelo de Mahan Air forma parte de la escalada de Irán en la guerra.

“Al activar el frente yemení, Teherán reitera el valor estratégico de esa palanca de presión y envía la señal de que los ataques contra Irán pueden generar costos en otros lugares, particularmente para Arabia Saudí y el Golfo”, apuntó Al-Eryani.

Tras el bombardeo al aeropuerto de Saná, los hutíes atacaron el aeropuerto de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, y anunciaron un bloqueo a la navegación saudí en el mar Rojo. Atacaron buques saudíes, así como instalaciones petroleras dentro del reino, lo que añadió más perturbaciones a la economía global.

La coalición liderada por Arabia Saudí respondió con ataques contra Hodeida y Kamaran, la isla más grande de Yemen en el mar Rojo. También ha reforzado a las tropas yemeníes a lo largo de las líneas del frente en Yemen para lanzar una ofensiva terrestre contra los hutíes, dijeron los funcionarios yemeníes.

Ante la expectativa de una ofensiva terrestre, los rebeldes lanzaron decenas de misiles y drones contra campamentos militares en el centro y el sur de Yemen, lo que mató a decenas de soldados y civiles. También atacaron la ciudad de Mokha, en el mar Rojo, y dañaron gravemente su puerto, una terminal crucial que sigue bajo control del gobierno reconocido internacionalmente.

Un cambio más amplio en las prioridades hutíes

En los últimos años, los hutíes han enfrentado crecientes desafíos internos derivados del deterioro de las condiciones de vida en sus territorios.

“Una situación prolongada de ‘ni guerra ni paz’ ha elevado las expectativas públicas de mejoras económicas y de vida tangibles, generando una presión interna creciente sobre el grupo”, explicó Salah Ali Salah, investigador yemení.

Según indicó, los rebeldes trataron de trasladar la culpa a Arabia Saudí por su bloqueo aéreo y naval sobre sus territorios y presentaron la escalada como una extensión de la guerra de Yemen, en lugar de un nuevo frente en la guerra de Irán.

El bloqueo formaba parte de los esfuerzos bélicos de la coalición liderada por Arabia Saudí, que entró en el conflicto en marzo de 2015, seis meses después de que los hutíes descendieran desde su bastión del norte y tomaran el control de Saná, obligando al gobierno a huir al sur y luego a Arabia Saudí.

La guerra ha convertido a Yemen en una de las peores crisis humanitarias del mundo, y las personas que viven en los territorios en manos de los hutíes son las que pasan más hambre.

El conflicto terminó por estancarse y las partes beligerantes alcanzaron una tregua en abril de 2022 que puso fin a los principales combates en todo el país y detuvo los ataques hutíes con misiles y drones contra Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la coalición hace más de un año.

Las conversaciones indirectas, con Omán como canal, se han centrado en evitar el colapso de la tregua de 2022, pero aún no han producido un compromiso.

Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen en International Crisis Group, señaló que la escalada reflejaba un cambio más amplio en las prioridades hutíes: de intentar arrancar medidas de confianza —como el pago de salarios a los funcionarios públicos en las zonas controladas por los hutíes— a presentar claramente el conflicto como una cuestión de soberanía de Yemen sobre su espacio aéreo, sus puertos y sus aguas territoriales.

"Al emprender acciones directas para reafirmar esta visión, los hutíes han elevado el costo político y han hecho que un compromiso futuro sea considerablemente más difícil”, añadió Nagi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP