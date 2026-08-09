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Ejército de Nigeria rescata a 33 personas secuestradas por hombres armados

ABUYA, Nigeria (AP) — Tropas nigerianas rescataron a 33 personas que fueron secuestradas mientras viajaban en el estado de Zamfara, en el noroeste del país, informó el ejército el domingo en un comunicado.

Las autoridades lanzaron una operación militar después de que hombres armados no identificados secuestraron al grupo mientras viajaba por la zona de Tsafe, en Zamfara, el sábado, señaló el portavoz del ejército, Aliyu Danja, en un comunicado. No precisó qué grupo fue el responsable del ataque.

“Las tropas se enfrentaron a los terroristas con fuego efectivo, obligándolos a abandonar a las víctimas y huir”, declaró Danja. “Las tropas aseguraron la zona posteriormente y rescataron a las 33 personas secuestradas”.

El ejército trabaja para dar con los “terroristas que escaparon”, indicó.

Zamfara ha registrado un aumento en el número de homicidios y secuestros en los últimos meses. Al menos 32 personas fueron asesinadas en distintos ataques durante el mes de junio.

Además del conflicto en las regiones del noroeste y del centro-norte del país africano, una insurgencia en el noreste ha cobrado la vida de miles de personas y desplazado a millones más, según Naciones Unidas.

A pesar de las reiteradas promesas del presidente Bola Tinubu, los desafíos de seguridad en el país más poblado de África han seguido deteriorándose.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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