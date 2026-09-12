Ejército libanés detiene a familiar de Bashar Assad por cargos de armas y drogas

Compartir en:









Dos funcionarios judiciales indicaron que Suleiman Assad y Ali Zeiter, hijo de Noah Zeiter —el presunto narcotraficante arrestado el año pasado—, fueron detenidos el viernes cerca de la ciudad nororiental de Baalbek. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar información a los medios. Suleiman Assad es hijo de Hilal Assad, primo del presidente derrocado.

Varios funcionarios sirios y familiares de Assad han huido de Siria hacia otros países, incluido Líbano, luego que el gobierno de cinco décadas de la familia Assad llegó a su fin en diciembre de 2024, cuando rebeldes islamistas tomaron el poder. Bashar Assad y su hermano menor, Maher, han estado viviendo en Rusia.

El ejército libanés señaló en un comunicado que detuvo a tres personas, entre ellas un ciudadano sirio que no tenía documentos que demostraran que permanece legalmente en Líbano.

El ejército detalló que llevaban armas, además de hachís, una droga procesada a partir del cannabis que se cultiva ampliamente en el noreste de Líbano. El ejército no divulgó los nombres, pero las iniciales de sus nombres y apellidos coincidían con las de Assad y Zeiter. El ejército agregó que fueron interrogados bajo la supervisión de funcionarios judiciales.

La detención de Suleiman Assad se produce semanas después que Líbano entregara a las autoridades sirias a un mayor general retirado que comandó una división en el ejército de Bashar Assad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP