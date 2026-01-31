Eintracht Frankfurt pierde nuevamente en su último partido de Bundesliga antes de nuevo entrenador

Rasmus Kristensen, izquierda, del Frankfurt, y Martin Terrier, derecha, del Leverkusen, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre Eintracht Frankfurt y Bayer 04 Leverkusen, el sábado 31 de enero de 2026, en Frankfurt, Alemania. (Marc Schueler/dpa vía AP) AP

La racha sin victorias del Eintracht Frankfurt se extendió a ocho partidos en todas las competiciones el sábado tras una derrota por 3-1 en casa ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Fue el sexto partido de siete este año en el que el Frankfurt concedió tres goles.

El entrenador español Albert Riera asumirá el cargo el lunes y la magnitud de su tarea es clara desde que Frankfurt despidió a Dino Toppmöller el 18 de enero: arreglar esa defensa vulnerable después de cuatro derrotas consecutivas.

El defensor brasileño Arthur anotó el primer gol a los 26 minutos para el Leverkusen —también fue el primero en cinco partidos de la tarde— al vencer al portero Kaua Santos en su primer poste después de que Álex Grimaldo lo asistiera con el talón.

Malik Tillman hizo el 2-0 con un buen disparo bajo dentro del poste derecho. Ese fue el tercer tanto del delantero estadounidense en dos partidos, incluyendo la victoria por 3-0 a mitad de semana en Villarreal en la Liga de Campeones.

Robin Koch descontó y el Frankfurt mejoró mucho después del descanso, pero Ellyes Skhiri fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla a los 70 minutos.

Aleix García consiguió el tercer gol del Leverkusen en un contraataque en el tiempo de descuento.

Además, el Mainz remontó para ganar en Leipzig 2-1, el Hoffenheim derrotó al Union Berlin 3-1, el Augsburgo disfrutó de una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, y el Werder Bremen anotó tarde para rescatar un empate 1-1 en casa con el Borussia Mönchengladbach.

El Bayern Múnich, derrotado por primera vez esta temporada por el Augsburgo el fin de semana pasado, jugaba en el Hamburger SV en el partido tardío.

Decisiones de penales debatibles

Los árbitros están en el centro de atención después de decisiones debatibles sobre penales en varios partidos.

Robert Schröder decidió no otorgar un penalti temprano al Frankfurt incluso después de consultar repeticiones que mostraban a Robert Andrich del Leverkusen golpeando la pierna de Arnaud Kalimuendo.

Marius Wolf del Augsburg concedió un penalti por conectar con Manolis Saliakas del St. Pauli después de despejar el balón. El entrenador del Augsburg, Manuel Baum, fue amonestado por sus protestas. No hubo intervención del VAR.

David Raum del Leipzig fue penalizado por una aparente falta sobre Phillip Tietz del Mainz antes del descanso, permitiendo a Nadiem Amiri igualar 1-uno. Tietz luego asistió a Silas para el gol de la victoria.

Leopold Querfeld del Union Berlin fue penalizado por una falta sobre Fisnik Asllani del Hoffenheim mientras despejaba el balón. Andrej Kramarić anotó el penalti resultante y consiguió otro gol tres minutos después.

