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Egipto detiene a cientos de trabajadores cerca de frontera con Sudán por minería ilegal de oro

EL CAIRO (AP) — Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a cientos de personas, entre ellas extranjeros, en la frontera del país con Sudán, acusándolas de minería ilegal de oro y contrabando, informó el ejército el lunes.

ARCHIVO - Una batea que contiene sedimentos auríferos y concentrado de minerales pesados se encuentra en un yacimiento minero artesanal en Dalago Mahas, estado del norte de Sudán, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Mohnd Blal, archivo)
ARCHIVO - Una batea que contiene sedimentos auríferos y concentrado de minerales pesados se encuentra en un yacimiento minero artesanal en Dalago Mahas, estado del norte de Sudán, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Mohnd Blal, archivo) AP

La región meridional de Egipto es rica en minas de oro y el gobierno ha puesto en marcha allí grandes proyectos mineros, incluido el megaproyecto Sukari.

El comunicado militar indicó que los detenidos incluían a 87 egipcios y 136 extranjeros más, sin mencionar sus países. La operación incluyó la incautación de “grandes cantidades de equipos y dispositivos utilizados en operaciones de minería ilegal”, señaló el comunicado.

La región limita con Sudán, que también es rico en minas de oro, y con el caos de la guerra de tres años en Sudán, gran parte de la minería allí no está regulada. Más del 50% del oro extraído en Sudán fue sacado de contrabando del país, según un informe de 2024 de un Panel de Expertos de la ONU. El oro representa el 70% de los ingresos del país.

Videos publicados en internet mostraban a cientos de sudaneses en un cruce fronterizo entre Egipto y Sudán, y medios sudaneses reportaron que eran mineros detenidos y expulsados por el gobierno egipcio.

El oro ha sido una parte central de la guerra en Sudán entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que ha sacado de contrabando miles de toneladas de oro de las regiones de Darfur y Kordofán para financiarse.

El ejército egipcio afirmó que varios presuntos mineros de oro se entregaron a las autoridades egipcias y posteriormente fueron enviados de regreso a su país de origen. No dio más detalles sobre las nacionalidades de quienes fueron detenidos o expulsados.

El ejército egipcio también advirtió que “se reserva todas las opciones disponibles para hacer frente a todas las amenazas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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