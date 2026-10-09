Trump crea comité para investigar a gobernadora de la Fed en su más reciente intento de despedirla

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ARCHIVO – Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, sale de la Corte Suprema en Washington, el 21 de enero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

La investigación incluirá una audiencia en la Casa Blanca el 5 de noviembre, indicó el mandatario en un memorando escrito, en el que señaló que Cook “deberá” asistir para responder preguntas del comité. La audiencia no sería pública, pero se publicaría una transcripción, según el memorando.

La extraordinaria exigencia de Trump de que Cook testifique ante el comité probablemente reavivará las preocupaciones sobre amenazas a la independencia de la Reserva Federal, mientras el presidente exige que el banco central recorte su tasa de interés clave. En cambio, el organismo, encabezado por el presidente Kevin Warsh, a quien Trump nombró a principios de este año, elevó su tasa clave el mes pasado.

“Como presidente, es mi trabajo garantizar que las leyes se ejecuten fielmente, incluso mediante el despido de subordinados en quienes no se puede confiar para decir la verdad y cumplir la ley”, escribió Trump en el memorando.

El presidente y algunos de sus asesores económicos han culpado del aumento de tasas al comité de la Reserva Federal encargado de fijar dichos índices, compuesto por 12 miembros con derecho a voto y 19 funcionarios en total. Cook es una de las 12 participantes del comité que vota las decisiones sobre las tasas de interés. La votación para elevar las tasas el 16 de septiembre fue unánime.

La medida se produce tras un fallo emitido en junio por la Corte Suprema, que determinó que Cook podía conservar su cargo después de que Trump intentara destituirla el año pasado. Ese fallo incluyó una nota al pie que señalaba que nada impedía que Trump “lo intentara de nuevo”, siempre que se le diera el aviso correspondiente y la oportunidad de responder a los cargos.

Cook ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusada de ningún delito.

____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP