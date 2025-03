Trump intensifica la presión sobre Putin y Zelenski para acelerar un acuerdo de paz en Ucrania

En una reciente entrevista con NBC, Trump advirtió que, si el conflicto no se detiene pronto, imponerá nuevos aranceles a ambos países e incluso sancionará a terceros que mantengan relaciones comerciales con Moscú .

Trump criticó a Putin por sus comentarios sobre la credibilidad del liderazgo de Zelenski, a pesar de que el propio mandatario estadounidense había cuestionado previamente al presidente ucraniano, calificándolo de "dictador" por no convocar elecciones desde el inicio de la invasión rusa. "Las declaraciones del Kremlin no van en la dirección correcta", señaló Trump.

El presidente estadounidense detalló las posibles medidas que tomaría en caso de que Rusia no coopere en un acuerdo de paz. "Si no logramos detener el derramamiento de sangre en Ucrania y considero que Rusia es responsable, aplicaré aranceles secundarios sobre el petróleo. Todo el petróleo que salga de Rusia tendrá un arancel del 25% y podría aumentar hasta un 50%", explicó. Estas medidas entrarían en vigor en el plazo de un mes si no se alcanza un alto el fuego.