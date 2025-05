Trump espera avanzar en un alto el fuego en llamadas con Putin y Zelenskyy

Esta imagen combinada muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una mesa con empresarios, el 16 de mayo de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una ceremonia de firma en el Kremlin, en Moscú, el 10 de mayo de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.