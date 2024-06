Más de 500 personas son procesadas bajo ley de armas aprobada por Biden

ARCHIVO - El presidente Joe Biden aprueba la ley S. 2938, o Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, relacionada con el control de armas de fuego, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, el 25 de junio de 2022. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved