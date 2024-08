Lo que hay que saber sobre el mayor canje de prisioneros entre Rusia y EEUU de la era postsoviética

Esta combinación de imágenes muestra, en el centro, al reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich y, en el sentido de las agujas del reloj, al activista opositor ruso Vladimir Kara-Murza (arriba izquierda); al ejecutivo de seguridad corporativa y exmarine Paul Whelan; Lilia Chanysheva, excoordinadora de las oficinas regionales del difunto líder opositor Alexei Navalny; al copresidente del Memorial Human Rights Centre, que ganó un Nobel de la Paz, Oleg Orlov; la artista y música Sasha Skochilenko; al activista opositor ruso y exfuncionario del distrito de Krasnoselsky, Ilya Yashin; a Alsu Kurmasheva, periodista de Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada por Washington, y al antiguo líder del movimiento Open Russia, Andrei Pivovarov. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.