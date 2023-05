Kerry dice que empresas deben usar tecnología para evitar desastre climático

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El enviado estadounidense para temas climáticos John Kerry en entrevista con la AP en Sapporo, Japón, el 16 de abril de 2023. (Foto AP /Hiro Komae)

Los comentarios de Kerry, en entrevista con The Associated, apuntan a uno de los temas más cruciales en la lucha por frenar el calentamiento atmosférico: el argumento de las empresas de que pronto tendrán la tecnología para extraer los gases que hacen de los hidrocarburos los principales causantes del cambio climático, permitiéndole a las empresas seguir extrayendo crudo y gases sin preocupación alguna.

“Si tienes la capacidad de reducir las emisiones, hazlo”, expresó Kerry en la oficina del equipo climático en el Departamento de Estado. “Pero no tenemos eso a escala todavía. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que automáticamente tendremos algo que no tenemos hoy. Porque es posible que no lo tengamos. Es posible que no funcione”.