Gobierno de Biden nombra a nuevo jefe de Patrulla Fronteriza

A medida que el sol se pone, migrantes aguardan afuera de una puerta en la cerca fronteriza el jueves 11 de mayo de 2023 para ingresar a El Paso, Texas, con el fin de que la Patrulla Fronteriza procese sus casos. Gran cantidad de migrantes se apresuraron a cruzar la frontera con México, en un intento apresurado por ingresar a Estados Unidos antes de que llegara a su fin una norma que restringía el asilo, en un cambio de política que amenaza con agobiar aún más el sistema migratorio de Estados Unidos. (AP Foto/Andrés Leighton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.