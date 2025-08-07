americateve

EEUU

ESTADOS UNIDOS ELEVA A 50 MILLONES DE DÓLARES LA RECOMPENSA POR NICOLÁS MADURO

Washington endurece la presión sobre el régimen chavista, buscando su captura por narcoterrorismo

En un movimiento que marca un nuevo nivel de presión contra el régimen venezolano, el Gobierno de Estados Unidos anunció que la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro ha sido aumentada a 50 millones de dólares.

El Departamento de Estado señaló que la decisión responde a “la amenaza que representa Maduro para la seguridad y estabilidad regional”, así como a las investigaciones en curso por narcoterrorismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Maduro, acusado por la justicia estadounidense de liderar junto a altos funcionarios chavistas una red criminal vinculada al Cartel de los Soles, ya enfrentaba una recompensa de 15 millones de dólares, la cual ahora más que triplica su valor, situándose entre las más altas de la historia.

Washington reiteró que la oferta forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Trasnacional, que busca desmantelar redes de narcotráfico y corrupción que operan bajo el amparo de gobiernos autoritarios.

La Casa Blanca envió un mensaje claro: “Quien entregue a Maduro, no solo recibirá protección, sino una compensación histórica”.

Mientras tanto, el chavismo ha calificado esta medida como un “acto desesperado” y un “ataque a la soberanía de Venezuela”, aunque analistas coinciden en que la presión internacional contra Caracas se encuentra en su punto más alto desde 2019.

Por Redacción América Noticias Miami

