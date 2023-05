En 1er aniversario de masacre en Uvalde, Biden dice que "es momento de actuar" en control de armas

El presidente Joe Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, observa flores y velas con los nombres de las víctimas de la masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en el primer aniversario del incidente, el miércoles 24 de mayo de 2023, en la Casa Blanca, Washington. (AP Foto/Andrew Harnik) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved