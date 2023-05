Dan a líder extremista 18 años de prisión por asalto al Capitolio de EEUU

ARCHIVO - Stewart Rhodes, fundador del grupo extremista Oath Keepers, habla en un acto frente a la Casa Blanca, Washington, 25 de junio de 2017. Rhodes fue condenado a 18 años de prisión por conspiración sediciosa el jueves 25 de mayo de 2023, después de declarárselo culpable de encabezar un complot para mantener al presidente Donald Trump en el poder. (AP Foto/Susan Walsh, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.