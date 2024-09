Congreso de EEUU concede su más alto honor a los 13 soldados muertos en el retiro de Afganistán

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, habla a reporteros sobre el informe de su panel sobre Afganistán, y los hallazgos de su investigación de tres años sobre el retiro de Estados Unidos de Afganistán, en el Capitolio, en Washington, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved