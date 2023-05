Condenan a 8 años de prisión a veterana militar por asalto al Capitolio de EEUU

ARCHIVO - El cuadro de la artista muestra al líder de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y otros cuatro miembros del grupo de extrema derecha acusados de conspiración sediciosa por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el tribunal en Washington, 6 de octubre de 2022. En el banquillo de testigos, el acusado John Zimmerman; los acusados Thomas Caldwell, 2do izquierda al frente; Rhodes, con parche en el ojo; Jessica Watkins, 3ra derecha; Kelly Meggs, 2do derecha; Kenneth Harrelson, derecha. La fiscal Kathryn Rakoczy, con vestido azul, está de pie a la derecha del juez Amit Mehta. Watkins fue condenada a 8 años de prisión el viernes 26 de mayo de 2023. (Dana Verkouteren via AP) DANA VERKOUTEREN

El juez Amit Mehta dijo que si bien Watkins no fue una cabecilla como Rhodes, ella fue algo más que “un simple soldado”, ya que otros tres acusados no habrían estado ahí si ella no los hubiera reclutado. La condenó a ocho años y medios tras las rejas. “Su papel ese día fue más agresivo, más asaltante y quizás más resuelto que el de otros”, le dijo.