Biden afirma que es posible una reunión con Xi al margen de la cumbre de la APEC en San Francisco

El presidente Joe Biden habla sobre el informe de empleo de septiembre, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el viernes 6 de octubre de 2023, en Washington. Biden afirma que podría reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo mes en San Francisco. Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca el viernes que aún no se ha fijado una reunión "pero es una posibilidad". (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved