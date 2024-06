AP Explica: Cómo le prestará dinero el G7 a Ucrania respaldado con activos rusos congelados

El presidente estadounidense Joe Biden escucha una pregunta durante una conferencia de prensa después de firmar un acuerdo bilateral de seguridad con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en el marco de la cumbre del G7, el jueves 13 de junio de 2024, en Savelletri, Italia. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved