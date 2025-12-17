EEUU sanciona a violento cártel mexicano muy activo en el robo y tráfico de combustible

Compartir en:









Santa Rosa de Lima ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México y sus actividades “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” porque roban miles de millones de dólares a Pemex, la energética estatal, indicó el Tesoro.

El Tesoro sancionó también al líder del grupo criminal, José Antonio Yepez Ortiz. El cártel está activo desde 2014 y surgió en la comunidad de Guanajuato que le dio nombre. En agosto las autoridades mexicanas le incautaron 164.000 litros de hidrocarburo robado.

Las autoridades estadounidenses hace tiempo que consideran el robo y contrabando de combustible como la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos no relacionada con las drogas. En México, este tráfico ilegal sufrió un golpe en septiembre con la detención de altos miembros de la Marina involucrados en ese contrabando.

El Tesoro recordó que los robos de crudo se hacen “principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, perforando los ductos y secuestrando camiones cisterna. Luego el combustible se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central.

En su entrada hacia territorio estadounidense, a menudo se etiqueta erróneamente como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones, explicó el Tepartamento.

“No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y lavando dinero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Lo encontraremos”.

FUENTE: AP