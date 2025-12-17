americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU sanciona a violento cártel mexicano muy activo en el robo y tráfico de combustible

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el miércoles que impuso sanciones al cártel mexicano Santa Rosa de Lima, un grupo criminal muy violento dedicado al robo y tráfico de combustible y que mantiene una guerra con el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el control del estado de Guanajuato, en el centro del país.

Santa Rosa de Lima ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México y sus actividades “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” porque roban miles de millones de dólares a Pemex, la energética estatal, indicó el Tesoro.

El Tesoro sancionó también al líder del grupo criminal, José Antonio Yepez Ortiz. El cártel está activo desde 2014 y surgió en la comunidad de Guanajuato que le dio nombre. En agosto las autoridades mexicanas le incautaron 164.000 litros de hidrocarburo robado.

Las autoridades estadounidenses hace tiempo que consideran el robo y contrabando de combustible como la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos no relacionada con las drogas. En México, este tráfico ilegal sufrió un golpe en septiembre con la detención de altos miembros de la Marina involucrados en ese contrabando.

El Tesoro recordó que los robos de crudo se hacen “principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, perforando los ductos y secuestrando camiones cisterna. Luego el combustible se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central.

En su entrada hacia territorio estadounidense, a menudo se etiqueta erróneamente como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones, explicó el Tepartamento.

“No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y lavando dinero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Lo encontraremos”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter