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EEUU informa de otro barco ecuatoriano hundido en el Pacífico con supuesto vínculo con narcotráfico

QUITO (AP) — El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes el hundimiento en aguas del Pacífico de otro barco ecuatoriano, al que identificó como una estación de reabastecimiento flotante de combustible asociada supuestamente con la peligrosa banda criminal Los Choneros.

En una publicación en la cuenta de X, el comando militar estadounidense señaló que su Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental hundió la embarcación que actuaba como “estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en alta mar”.

Indicó que información de inteligencia confirmó “la participación del buque con la organización narcoterrorista violenta Los Choneros”, y aseguró que los tripulantes fueron retirados del buque y “serán transferidos a las autoridades ecuatorianas”.

La publicación está acompañada de un vídeo en el que se ve un helicóptero sobrevolando el barco, que luego es abordado por un grupo de militares extranjeros y finalmente una explosión que lo destruye.

“Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narco-terroristas y golpeándolos donde más duele", afirmó el general Francis L. Donovan, comandante de Comando Sur, citado en la publicación. Agregó que con ello se está “desmantelando sus redes intrincadas, interrumpiendo su logística sofisticada y asestando un golpe a sus finanzas”.

Las autoridades de Ecuador no han emitido ningún comentario respecto a este nuevo caso.

La embarcación, identificada como “Siempre Don Carlos”, es la sexta hundida por fuerzas de Estados Unidos en menos de tres semanas.

El pasado martes, el pesquero Don Rufo corrió la misma suerte, al ser abordado, retirados sus ocupantes y hundido. Días antes le pasó igual al barco “María Candelaria”, de acuerdo con información del Comando Sur en coordinación con las autoridades ecuatorianas. También fueron destruidos el “Conquista II”, el “OM2” y “Los Tres Hermanos”, todos acusados de ser estaciones de combustible en alta mar.

Los seis barcos fueron vinculados a Los Choneros, una banda criminal ecuatoriana con estrechos nexos con cárteles de Colombia y México, a la que Estados Unidos declaró hace poco organización terrorista extranjera.

Estos casos se suman a los de otras tres embarcaciones, cuyos tripulantes aseguran que fueron interceptados por fuerzas estadounidenses este año. Además, está el caso del “Fiorella”, cuyos ocho pescadores siguen desaparecidos desde enero. Los tripulantes del resto de embarcaciones volvieron al país.

FUENTE: AP

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