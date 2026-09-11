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EEUU extraditará a 6 nigerianos desde Sudáfrica por estafar 6 millones a mujeres estadounidenses

JOHANNESBURGO (AP) — Seis ciudadanos nigerianos vinculados a una red criminal organizada que presuntamente estafó más de 6 millones de dólares a mujeres estadounidenses mediante fraudes románticos en internet, serán extraditados a Estados Unidos el viernes, dijo la policía de Sudáfrica.

ARCHIVO - El sello del FBI, en un podio antes de una conferencia de prensa en una oficina de la agencia en Portland, Oregon, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)
ARCHIVO - El sello del FBI, en un podio antes de una conferencia de prensa en una oficina de la agencia en Portland, Oregon, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Jenny Kane, archivo) AP

Los hombres, que fueron detenidos en Ciudad del Cabo en 2021, serán entregados a oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el viernes y trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Se les acusa de pertenecer a una red criminal conocida como Black Axe, que Interpol describe como parte de los grupos delictivos responsables de una parte significativa del fraude financiero cibernético mundial, normalmente a través de estafas románticas, fraudes con criptomonedas y estafas de inversión.

Según la policía sudafricana, se sospecha que estos hombres tuvieron como objetivo a más de 100 mujeres en Estados Unidos, a quienes habrían defraudado más de 6 millones de dólares mediante estafas románticas o de amor por internet.

Entre las presuntas víctimas había pensionistas y empresarias, quienes, según se reportó, fueron blanco de sofisticadas relaciones en línea.

“Con la coordinación de Interpol Sudáfrica, los seis serán trasladados hoy desde un centro penitenciario en Ciudad del Cabo al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, donde serán entregados a funcionarios del FBI y del Servicio Secreto de Estados Unidos, que llegaron a Sudáfrica esta mañana”, explicó la vocera policial Katlego Mogale.

Interpol, el organismo policial multinacional, indicó el mes pasado que una reciente operación contra grupos del crimen organizado de África Occidental condujo al arresto de 58 personas y a la identificación de 263 sospechosos vinculados a diversas redes delictivas involucradas en delitos similares.

El operativo buscaba desarticular el lavado de dinero, identificar objetivos de alto valor, incautar activos y respaldar arrestos y procesos judiciales.

En Sudáfrica, las autoridades realizaron redadas en siete lugares en la ciudad de Johannesburg vinculados a un grupo que operaba estafas románticas y de inversión dirigidas a jubilados en países de habla inglesa.

Allí, la policía detuvo a 39 personas y congeló 2,67 millones de dólares en cuentas bancarias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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