Edificio dañado se derrumba en Gaza y deja al menos 12 muertos y otras noticias en Oriente Medio

Palestinos inspeccionan la mezquita Abu Salim un día después de un ataque aéreo israelí, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Mientras tanto, Arabia Saudí dijo el martes por la noche que sus defensas antiaéreas, que han estado repeliendo ataques de los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán, interceptaron un dron que, según Riad, se dirigía hacia la ciudad sagrada de La Meca.

Un edificio dañado en Ciudad de Gaza que albergaba a unas seis familias desplazadas se derrumbó el miércoles por la mañana y se cobró la vida de al menos 12, además de dejar 15 heridos, según el Hospital Shifa. Entre los fallecidos había al menos cuatro niños.

Decenas de personas seguían desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, y un video mostró a equipos de defensa civil inspeccionando los restos y utilizando excavadoras para sacar a personas, incluidos menores.

El edificio había quedado parcialmente destruido por un ataque israelí al inicio de la guerra. Se desconoce qué causó el colapso, pero en Gaza —donde la mayoría de los inmuebles están dañados o destruidos— decenas de estructuras de varios pisos se han venido abajo durante el conflicto, en especial durante el invierno.

Los derrumbes de edificios se han convertido en un peligro importante en Gaza. Las familias desplazadas a menudo han regresado de los campamentos de tiendas a viviendas dañadas por los bombardeos durante los casi tres años de guerra.

Ejército saudí afirma que derribó un dron cerca de La Meca

El portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, manifestó que las defensas antiaéreas del país interceptaron y destruyeron el martes por la noche un dron antes de que ingresara en el espacio aéreo sobre La Meca, la ciudad más sagrada del islam.

La Meca es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y donde se encuentra la Kaaba, la estructura negra con forma de cubo hacia la que los musulmanes de todo el mundo se orientan cinco veces al día al rezar. Los musulmanes creen que Mahoma recibió por primera vez las revelaciones divinas del Corán, el libro sagrado de su religión, en la ciudad.

La seguridad de la ciudad sagrada es “una línea roja”, afirmó al-Malki, y añadió que las fuerzas saudíes no dudarán en actuar contra un “comportamiento hostil y terrorista”.

Los hutíes, respaldados por Irán y asentados en el vecino Yemen, negaron haber atacado La Meca. Pero la acusación provocó condenas en todo el mundo islámico, incluidas las de Pakistán y la Organización de Cooperación Islámica, integrada por 57 países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP