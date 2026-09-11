americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Eddie Dunbar gana la antepenúltima etapa de la Vuelta y Enric Mas mantiene el liderato

PEÑAS BLANCAS, España (AP) — El ciclista irlandés Eddie Dunbar ganó el viernes la antepenúltima etapa de la Vuelta a España, mientras que el favorito local Enric Mas conservó el liderato de la general y está cerca de convertirse en campeón.

Corriendo para Pinarello, Dunbar adelantó a Santiago Buitrago en los últimos 400 metros para ganar por 1,4 segundos la etapa de 211 kilómetros (131 millas) desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas.

Dunbar se sorprendió a sí mismo debido a que en marzo se fracturó el tobillo cuando una motocicleta lo atropelló en Mónaco.

“Este año ha sido un infierno. Pasé tres meses sin poder subirme a la bicicleta — tres meses apartado por un percance. Sinceramente, no esperaba para nada un día como este, ni esperaba ganar una etapa así. No puedo creerlo”, reconoció Dunbar.

Thomas Gloag terminó en tercer lugar. Mas, del equipo Movistar, finalizó 16º, pero mantuvo su ventaja en la general de 1 minuto y 37 segundos sobre el cuatro veces campeón de la Vuelta Primož Roglič, de Red Bull.

Mas, de 31 años, está a punto de convertirse en el primer español en ganar la Vuelta desde Alberto Contador en 2014. Una victoria marcaría el mayor logro en una gran vuelta para un ciclista español desde que Contador ganó el Giro de Italia en 2015.

"Queda una jornada dura; creo que es una de las más duras de La Vuelta, así que debemos mantener la concentración, tal como hemos hecho durante estas tres semanas”, aseguró Mas.

La etapa 20, la penúltima de la carrera, cubrirá 186 kilómetros (115 millas) desde La Calahorra hasta Collado de Alguacil.

La Vuelta termina el domingo en Granada después de pasar las tres semanas en la calurosa parte sur del país.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes europeos

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

Destacados del día

EL ACUERDO SECRETO QUE PUDO CAMBIAR CUBA: petróleo de EEUU, inversión en CUPET y salida de Díaz-Canel

EL ACUERDO SECRETO QUE PUDO CAMBIAR CUBA: petróleo de EEUU, inversión en CUPET y salida de Díaz-Canel

Trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre

Trump promete cheques de $5 mil si los republicanos mantienen el control del Congreso en noviembre

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter