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Ecuador retira la visa a programador sueco, que será deportado, dice su abogado

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador revocó la visa al programador sueco Ola Bini por supuestas actividades que amenazan la seguridad del Estado y será deportado el viernes, informó su defensa.

Varias horas después de su detención y de comparecer ante autoridades migratorias, Bini fue trasladado en la madrugada del viernes al aeropuerto de Quito, desde donde será enviado a Suecia, explicó su abogado, Carlos Soria.

“Hoy se concretó la vulneración de derechos más arbitraria de la que he sido testigo”, escribió el letrado en X el viernes.

Aseguró que “una funcionaria administrativa ordenó la deportación” de su defendido porque “supuestamente Ola habría cometido actos en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano” de acuerdo con “informes secretos”. Añadió que Bini tampoco había sido notificado del retiro de su visa.

Además de la salida inmediata del país, no podrá regresar en el plazo de 10 años, dijo Soria.

El gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre la expulsión del ciudadano sueco.

Un documento del Ministerio del Interior difundido en redes sociales el jueves por la tarde —que presentaba sellos y la firma de la entidad, aunque no ha sido verificado por el departamento— señala que Bini habría incurrido en causal de deportación, incluyendo que “se considera una amenaza o riesgo para la seguridad pública”.

Juicio previo y cercanía con Julian Assange

Bini, radicado en el país sudamericano desde hace más de una década, fue condenado en 2024 por el ingreso no autorizado a un sistema informático gubernamental. El fallo fue un duro revés tras una primera sentencia que lo declaró inocente, pero quedó anulada tras el recurso de la Fiscalía.

Un tribunal superior lo condenó a presentarse ante una autoridad competente cada 15 días y le prohibió salir del país sin autorización judicial, en lugar de la condena inicial de un año de prisión.

Bini era considerado cercano al australiano Julian Assange y fue detenido en 2019. Quedó libre 70 días después por un recurso de habeas corpus.

"Estoy en el aeropuerto rodeado de policías”

“Gracias a todos por el apoyo. Ahora estoy en el aeropuerto rodeado de policías”, escribió Bini en redes sociales, lamentando que el juez no esperó la resolución del habeas corpus presentado por su defensa.

Previamente había manifestado su temor a que "destruyan mi vida otra vez”.

Organizaciones civiles como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos condenaron la deportación de Bini y reclamaron no haber podido seguir la audiencia pública de deportación. “Dicho escenario se suma a las múltiples arbitrariedades evidenciadas en este proceso”, señaló el colectivo.

En junio de 2024, la periodista cubana Alondra Santiago, que llevaba casi dos décadas residiendo en el país andino y era crítica con el gobierno, fue deportada por un argumento similar. Su paradero no se ha hecho público.

FUENTE: AP

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