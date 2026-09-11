Ecuador anuncia captura de ecuatoriano identificado como objetivo criminal de alto valor en Colombia

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La operación de captura se cumplió en coordinación entre las policías de ambos países en territorio colombiano, aseveró en su cuenta de X el ministro, quien identificó al detenido como Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Nébula” o “El 7”.

Destacó que Rodríguez es requerido por la justicia ecuatoriana “por presunta delincuencia organizada y tiene una trayectoria criminal de más de 10 años vinculada a estructuras criminales y asesinatos”. Se espera que sea extraditado en las próximas horas.

Añadió que Rodríguez, quien tenía activa una orden de captura internacional, facilitaba el traslado de armamento y economías criminales para “el sostenimiento de actividades delictivas en Ecuador”.

En julio pasado también fue detenido en Colombia y expulsado a Ecuador, Galo Suárez, alias “Gato Negro”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Tiguerones. Se había mantenido prófugo durante siete años.

El arresto se produjo tres días después de que Estados Unidos declarara a Los Tiguerones una organización terrorista extranjera.

La policía atribuye a ese grupo y otros de menor magnitud, que actúan en coordinación con cárteles de narcotráfico de Colombia y México, la responsabilidad de una imparable espiral de violencia que afecta a Ecuador caracterizada por sicariatos, secuestros y extorsiones, entre otros delitos.

Los Tiguerones integran un listado de 22 bandas criminales designadas en 2024 por el gobierno ecuatoriano como terroristas tras declarar un conflicto armado interno en medio de una arremetida violenta que incluyó la irrupción armada a un canal de televisión cuando transmitía en vivo. FUENTE: AP