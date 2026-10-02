Dueño de los 49ers, suspendido 6 juegos tras arresto en redada de prostitución

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ARCHIVO - Jed York, dueño de los 49ers de San Francisco, previo a un juego de pretemporada entre los 49ers y los Broncos de Denver, el 9 de agosto de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L Cox) AP

La liga anunció que York también tendrá que pagar una multa 500.000 dólares por violar la política de conducta personal de la liga. York no ha asistido a ningún partido ni a reuniones de la liga en lo que va de esta temporada y se le contabilizaron tres partidos ya cumplidos. Podrá regresar el 20 de octubre, después del partido del equipo la noche anterior contra Washington.

York fue arrestado en un parque de casas móviles, después de que la policía indicó que intentaba pagar 160 dólares por sexo con una mujer que él creía que era una prostituta.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares. Inicialmente fue acusado de participar en prostitución, pero los fiscales modificaron el cargo a conducta desordenada. Se declaró sin impugnar esa acusación y la de posesión de herramientas delictivas por usar su teléfono para responder a un anuncio encubierto de prostitución en internet.

Fue condenado a un día de cárcel por ambos delitos, a cumplirse de manera concurrente, y se le acreditó un día ya cumplido cuando se declaró sin impugnar. También fue multado con 1.150 dólares. La policía confiscó los 160 dólares a York y posteriormente se entregaron al grupo de trabajo contra la trata de personas como parte del acuerdo de culpabilidad. York también completó un curso en línea.

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FUENTE: AP