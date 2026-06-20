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Dos bombas camineras matan a al menos siete en el noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Dos bombas colocadas al borde de una carretera en el conflictivo noroeste de Pakistán se cobraron la vida de al menos siete personas el sábado, informaron las autoridades.

El primer artefacto tuvo como objetivo un vehículo, mientras que el segundo estalló cuando los rescatistas acudían al lugar del incidente en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, explicó Yasir Afridi, un alto cargo de la policía. Ambos dispositivos fueron detonados a distancia, apuntó.

Afridi precisó que cinco personas fallecieron en la primera explosión y dos más en la segunda. Otras tres personas resultaron heridas, agregó. Las autoridades iniciaron una operación de búsqueda para dar con los responsables.

Ningún grupo reclamó la autoría del atentado, pero es probable que las sospechas recaigan sobre el Talibán paquistaní, al que se ha culpado de ataques similares en el pasado.

El presidente, Asif Ali Zardari, condenó enérgicamente los incidentes. En un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de los muertos y pidió por la pronta recuperación de los heridos.

Sin mencionar a ningún grupo, Zardari lanzó una advertencia a los “instigadores internos y externos del terrorismo” que brindan refugio seguro, apoyo logístico y ayuda financiera a redes insurgentes.

En los últimos años, Pakistán ha registrado un repunte de la violencia insurgente, gran parte de ella reivindicada por el Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Aunque es un grupo independiente, está aliado con los talibanes afganos, que tomaron el poder en Kabul en 2021. Las autoridades paquistaníes afirman que muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en suelo afgano, al otro lado de la frontera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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