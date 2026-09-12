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Donovan Walton pega jonrón de 2 carreras en la 10ma y Atléticos superan 6-5 a Marineros

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Donovan Walton sentenció el final del duelo con un jonrón de dos carreras en la 10.ª entrada y dio el viernes a los Atléticos una victoria por 6-5 sobre los Marineros de Seattle.

Donovan Walton, de los Atléticos, es empapado con la hielera tras conectar el jonrón decisivo ante los Marineros de Seattle, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Sara Nevis)
Donovan Walton, de los Atléticos, es empapado con la hielera tras conectar el jonrón decisivo ante los Marineros de Seattle, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

Lawrence Butler sumó tres imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada y un doble en la novena por los Atléticos. Jeff McNeil se embasó tres veces, conectó dos hits, impulsó una carrera y anotó en dos ocasiones.

El sencillo impulsor del dominicano Julio Rodríguez en la 10.ª entrada les dio a los Marineros una ventaja de 5-4 antes de que Walton terminara el juego con su jonrón ante el venezolano Eduard Bazardo (3-4).

Con Seattle abajo por dos carreras, Josh Naylor llegó a primera base por un error de fildeo del relevista Scott Blewett en la sexta entrada. En el siguiente turno, el emergente cubano Lázaro Montes disparó un batazo de 430 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para empatar el juego 4-4.

Butler, que no había conectado hit en sus últimas 16 apariciones al plato, pegó un jonrón de dos carreras con cuenta completa en la tercera entrada para darles a los A’s una ventaja de 4-2.

Cal Raleigh impulsó una carrera con un sencillo en la primera entrada para abrir la pizarra.

Chris Roycroft (2-0) lanzó la 10.ª entrada para acreditarse la victoria.

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