Diccionario Collins elige "mogging" como palabra del año 2026

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Expertos del diccionario señalaron el martes que la palabra, usada con mayor frecuencia por jóvenes “de manera juguetona e irónica cuando alguien queda opacado”, ha entrado en el lenguaje general y registró un aumento del 210% en su uso en 2026.

Otras incorporaciones nuevas y destacadas incluyen “firewaves”, definido como una serie de incendios forestales urbanos en un corto periodo de tiempo, y “P(doom)”, una estimación de la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque el colapso de la civilización humana.

Alex Beecroft, director general de Collins, manifestó que elegir “mogging” muestra cómo “cada generación deja su huella en el lenguaje”.

“Es un gran ejemplo de cómo la Generación Z y la Generación Alfa han adoptado una palabra y la han convertido en jerga humorística, apropiándose del idioma y eclipsándonos al resto de nosotros”, agregó Beecroft.

El diccionario indicó que sus expertos monitorean la base de datos de 27.000 millones de palabras, que se nutre de fuentes que incluyen redes sociales, para elaborar su lista anual de palabras que reflejan el inglés en constante evolución.

La lista de 2026 incluye “carspreading”, que se refiere a la tendencia de los fabricantes a construir autos más largos, más anchos y más pesados, y “fricy”, que describe comidas o bebidas de moda que son a la vez afrutadas y picantes.

Otras nuevas entradas fueron “ghost jobs” —puestos que se anuncian sin intención alguna de contratar a nadie— y “friendslop”, un tipo de videojuego de bajo presupuesto, producido de forma independiente, que se juega entre amigos. FUENTE: AP