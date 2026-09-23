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Diamondbacks vencen 5-3 a los Rockies y mantienen vivas sus esperanzas de comodín de la NL

DENVER (AP) — Corbin Carroll conectó un triple de dos carreras para coronar una primera entrada de cuatro anotaciones y los Diamondbacks de Arizona mantuvieron vivas sus esperanzas de playoffs con una victoria el miércoles de 5-3 sobre los Rockies de Colorado.

El jardinero derecho de los Diamondbacks de Arizona Corbin Carroll celebra con el jardinero izquiero Tim Tawa y el jardinero central Jordan Lawlar al vencer a los Rockies de Colorado el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
El jardinero derecho de los Diamondbacks de Arizona Corbin Carroll celebra con el jardinero izquiero Tim Tawa y el jardinero central Jordan Lawlar al vencer a los Rockies de Colorado el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El venezolano Gabriel Moreno impulsó la primera carrera y terminó con tres hits para ayudar a Arizona (84-74) a colocarse a tres juegos de los Filis y Cachorros por un comodín de la Liga Nacional.

Moreno tiene un promedio de bateo de .310 y está por detrás de su compatriota Luis Arraez, de los Filis, que batea para .312, en la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional, con cuatro juegos por disputarse.

Merrill Kelly (10-14) permitió dos carreras en 5 1/3 entradas para mejorar a 6-0 en nueve aperturas en Coors Field desde 2022. El nicaragüense Jonathan Loáisiga consiguió su segundo salvamento cuando retiró al dominicano Ezequiel Tovar con un elevado de foul que el primera base del venezolano Ildemaro Vargas atrapó junto a la barandilla, con corredores en segunda y tercera.

El dominicano Ketel Marte llegó a segunda cuando Zac Veen jugó mal su línea con un out al jardín izquierdo en la primera entrada, y Moreno conectó un sencillo ante el novato Mason Adams (0-2) dos lanzamientos después para tomar la ventaja.

Nolan Arenado añadió un sencillo impulsor antes de que Carroll conectara su 17mo triple —la mayor cantidad en las Grandes Ligas esta temporada—. Los Rockies han permitido 131 carreras en la primera entrada, la cifra más alta de las Grandes Ligas.

Adams retiró a 13 bateadores consecutivos después del triple de Carroll, hasta que Moreno abrió la sexta con un sencillo. Las cuatro carreras ante el derecho fueron sucias. Permitió cinco hits y ponchó a ocho en seis entradas por primera vez en sus seis aperturas.

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