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Diamondbacks vencen 4-2 a Dodgers y ganan su primera serie de temporada ante ellos desde 2018

PHOENIX (AP) — El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez ponchó a nueve en siete sólidas entradas y los Diamondbacks de Arizona aseguraron el domingo su primera serie de temporada sobre los Dodgers de Los Ángeles desde 2018 con una victoria 4-2.

Eduardo Rodriguez, lanzador de los Diamondbacks de Arizona, lanza frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Eduardo Rodriguez, lanzador de los Diamondbacks de Arizona, lanza frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Rodríguez (11-4) los maniató durante la mayor parte de la tarde en el cierre de la serie, al permitir dos carreras y cinco hits.

Ketel Marte, de República Dominicana, conectó un jonrón de dos carreras ante Justin Wrobleski (11-4) en la primera entrada y Kevin Ginkel lanzó una novena perfecta para su primer salvamento del año, lo que aseguró el 7-6 de Arizona en la serie de temporada.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, han perdido tres series consecutivas por primera vez desde el 29 de agosto al 7 de septiembre de 2025.

Rodríguez permitió el sencillo impulsor del cubano Andy Pages en la tercera y el triple productor de Kyle Tucker en la sexta, que acercó a los Dodgers a 4-2.

Wrobleski batalló en sus dos aperturas anteriores, al ceder 12 carreras y ocho jonrones en 10 1/3 entradas.

La tendencia de jonrones continuó temprano contra los Diamondbacks, cuando Marte conectó una línea para un cuadrangular de dos carreras hacia el fondo del bullpen de Arizona en la primera entrada para superar las 600 carreras impulsadas en 10 temporadas con los D-backs.

Wrobleski se complicó en la segunda con un error de tiro en un toque de sacrificio que produjo una carrera. Gabriel Moreno, de Venezuela, siguió con un doble impulsor para poner a Arizona arriba 4-0.

Wrobleski permitió cuatro carreras con seis imparables en 3 1/3 de entradas, con tres ponches y tres bases por bolas. ___

Deportes en AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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